ЦБ утвердил вдову Когана в качестве инвестора по санации банка «Уралсиб»
Центробанк утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению банка «Уралсиб», сообщила пресс-служба кредитной организации. Коган ранее получила 81,8% «Уралсиба» в порядке наследования.
В 2015 г. инвестором по санации банка был выбран Владимир Коган, который тогда приобрел 81,8% акций «Уралсиба» у его основателя Николая Цветкова. Это первый и единственный случай финансового оздоровления банка физическим лицом.
В июне прошлого года Владимир Коган умер. Его долю унаследовала вдова Людмила Коган. Николай Цветков сейчас владеет 11,35% банка.