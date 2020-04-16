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ЦБ утвердил вдову Когана в качестве инвестора по санации банка «Уралсиб»

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Центробанк утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению банка «Уралсиб», сообщила пресс-служба кредитной организации. Коган ранее получила 81,8% «Уралсиба» в порядке наследования.

В 2015 г. инвестором по санации банка был выбран Владимир Коган, который тогда приобрел 81,8% акций «Уралсиба» у его основателя Николая Цветкова. Это первый и единственный случай финансового оздоровления банка физическим лицом.

В июне прошлого года Владимир Коган умер. Его долю унаследовала вдова Людмила Коган. Николай Цветков сейчас владеет 11,35% банка.

Банк «Уралсиб» по итогам прошлого года занял 23-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных