Правление ВТБ решило отложить выплату вознаграждений топ-менеджерам

Правление ВТБ приняло решение отказаться от выплаты вознаграждения по итогам 2019 г. в апреле, сообщает «Интерфакс». Оно предложило наблюдательному совету отложить выплаты по меньшей мере до сентября, после того как будет рассмотрен вопрос о выплатах дивидендов за 2019 г.