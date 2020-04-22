Правление ВТБ решило отложить выплату вознаграждений топ-менеджерам
Правление ВТБ приняло решение отказаться от выплаты вознаграждения по итогам 2019 г. в апреле, сообщает «Интерфакс». Оно предложило наблюдательному совету отложить выплаты по меньшей мере до сентября, после того как будет рассмотрен вопрос о выплатах дивидендов за 2019 г.
Выплата бонусов в данный момент нецелесообразна из-за того, что последствия пандемии коронавируса для экономики пока неопределенные, сообщил банк, также есть и неопределенность в оценке влияния этих факторов на банковский сектор.
Ранее Центробанк рекомендовал банкам объективно оценить возможности по выплате дивидендов за 2019 г. и перенести для этого годовые собрания акционеров (ГОСА) конец августа или сентябрь этого года. Наблюдательный совет ВТБ 14 апреля решил перенести ГОСА с запланированной ранее даты 3 июня. Рекомендаций по выплате вознаграждений ЦБ не давал.