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Правление ВТБ решило отложить выплату вознаграждений топ-менеджерам

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Правление ВТБ приняло решение отказаться от выплаты вознаграждения по итогам 2019 г. в апреле, сообщает «Интерфакс». Оно предложило наблюдательному совету отложить выплаты по меньшей мере до сентября, после того как будет рассмотрен вопрос о выплатах дивидендов за 2019 г.

Выплата бонусов в данный момент нецелесообразна из-за того, что последствия пандемии коронавируса для экономики пока неопределенные, сообщил банк, также есть и неопределенность в оценке влияния этих факторов на банковский сектор.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам объективно оценить возможности по выплате дивидендов за 2019 г. и перенести для этого годовые собрания акционеров (ГОСА) конец августа или сентябрь этого года. Наблюдательный совет ВТБ 14 апреля решил перенести ГОСА с запланированной ранее даты 3 июня. Рекомендаций по выплате вознаграждений ЦБ не давал.

Ранее по теме: Moody’s оценило эффект от переноса выплат дивидендов банками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных