Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Путин призвал не допускать накопления долгов, срывов и сбоев в работе банков

Ведомости

Президент Владимир Путин призвал не допускать срывов, сбоев и критического накопления плохих долгов на балансе банков. Для снижения рисков и «укрепления взаимного доверия участников экономической жизни» власти предусмотрели ряд инструментов, в том числе гарантии Минфина и ВЭБ.РФ по льготным кредитам и другим банковским продуктам, напомнил он во время совещания с руководителями крупнейших российских кредитных организаций.

Путин попросил правительство, Центробанк (ЦБ) и банковское сообщество подумать о том, каким образом можно обеспечить надежность кредитных портфелей банков, не увеличивая нагрузку на заемщиков.

Банки уже взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам, отметил Путин. Президент напомнил, что ранее правительство приняло пакет мер по поддержке российских семей, занятости и доходов. Программы льготного кредитования предусмотрены индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям, сказал он, отметив, что важная роль в выполнении поставленных задач отводится банкам. Он призвал банки выполнять решения по льготным кредитам, а правительству и Центробанку поручил при необходимости и как можно скорее внести соответствующие изменения в законодательные акты.

Ранее правительство совместно с ЦБ, Сбербанком и ВТБ разработало программу кредитования бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, из пострадавших отраслей (например, предприятий, связанных с авиаперевозками, гостиниц, спортклубов). ЦБ выдает банкам деньги под 4%, а бюджет субсидирует ставку до 0% в течение полугода. На программу выделено 150 млрд руб. 

Ранее по теме: Банки не спешат выдавать льготные кредиты на зарплаты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных