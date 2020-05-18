Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Банки предупредили об угрозе случайных взысканий с алиментов

Ведомости

Ассоциация банков России (АБР) направила письма в Минюст и ЦБ с просьбой уточнить условия маркировки доходов россиян, не подлежащих взысканию, сообщает РБК со ссылкой на текст письма. В АБР обращают внимание, что россияне обычно перечисляют добровольно выплачиваемые алименты по номеру телефона и у них нет возможности маркировать эти переводы. Банки просят уточнить, несут ли они ответственность за ошибочное взыскание с алиментов.

С 1 июня работодатели и сотрудники, ответственные за социальные выплаты, должны прописывать код дохода – по нему банки должны будут определять, какая часть дохода не подлежит взысканию судебными приставами. АБР просит уточнить, должны ли клиенты банков сами маркировать платежи по алиментам. Ассоциация также просит Минюст не наказывать банки за нарушения, связанные с несоблюдением новых правил маркировки, в течение трех месяцев после вступления поправок в силу.

ВТБ и Россельхозбанк заявили РБК, что готовы фильтровать денежные поступления на счета клиентов, чтобы защищать их от взысканий. В ВТБ для этого введут поле «тип перевода» с фиксированным списком вариантов перевода. В Россельхозбанке заявили, что банк заинтересован довести сведения об угрозах взысканий «путем размещения необходимой информации, например, на сайте банка».

Ранее по теме: Банки испугались внесудебного банкротства граждан

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных