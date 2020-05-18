Банки предупредили об угрозе случайных взысканий с алиментов

Ассоциация банков России (АБР) направила письма в Минюст и ЦБ с просьбой уточнить условия маркировки доходов россиян, не подлежащих взысканию, сообщает РБК со ссылкой на текст письма. В АБР обращают внимание, что россияне обычно перечисляют добровольно выплачиваемые алименты по номеру телефона и у них нет возможности маркировать эти переводы. Банки просят уточнить, несут ли они ответственность за ошибочное взыскание с алиментов.