Пожертвования на благотворительность выросли в апреле почти на 30%
В апреле 2020 г. онлайн-пожертвований на благотворительность стало почти на 30% больше, чем в марте, несмотря на угрозу снижения доходов населения из-за пандемии коронавируса, следует из данных платежного сервиса CloudPayments.
В марте онлайн-пожертвования упали на 1,4% по сравнению с февралем, хотя традиционно март оказывается более успешным месяцем для благотворительных организаций. Аналитики связывают снижение с тем, что, помимо оптимизации расходов в пользу товаров первой необходимости, люди экстренно снимали деньги с карт из-за опасений за их сохранность на банковских счетах, и поэтому повторяющиеся платежи не проходили.
После этого благотворительные фонды стали активнее проводить акции и обращать внимание на проблемы нуждающихся, вследствие чего в апреле люди стали жертвовать чаще, хоть и меньшими суммами. На благотворительность в апреле люди пожертвовали на 28,8% больше, чем в марте, число транзакций выросло на 23%, а средняя сумма платежей напротив упала на 21% до 797 руб. Тенденция сохранилась в первые недели мая — транзакций стало на 17% больше по сравнению с началом апреля, средняя сумма онлайн-пожертвования составила 714 руб. По словам сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, такое поведение говорит о росте социальной ответственности людей.
По данным одного из партнеров CloudPayments, фонда «Нужна помощь», в апреле по сравнению с мартом больше всего участились пожертвования на экологию — транзакций стало на 61% больше. Количество благотворительных платежей на помощь социально-уязвимым группам выросло на 38%, на «медицину» — на 31%. При этом число пожертвований на «права человека» в апреле упало на 17% по сравнению с мартом.
CloudPayments работает с более 6500 партнерами, в числе которых интернет-магазины, субъекты бизнеса, микрофинансовые организации, благотворительные фонды, и входит в группу компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса.