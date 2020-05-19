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Пожертвования на благотворительность выросли в апреле почти на 30%

Ведомости

В апреле 2020 г. онлайн-пожертвований на благотворительность стало почти на 30% больше, чем в марте, несмотря на угрозу снижения доходов населения из-за пандемии коронавируса, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. 

В марте онлайн-пожертвования упали на 1,4% по сравнению с февралем, хотя традиционно март оказывается более успешным месяцем для благотворительных организаций. Аналитики связывают снижение с тем, что, помимо оптимизации расходов в пользу товаров первой необходимости, люди экстренно снимали деньги с карт из-за опасений за их сохранность на банковских счетах, и поэтому повторяющиеся платежи не проходили. 

После этого благотворительные фонды стали активнее проводить акции и обращать внимание на проблемы нуждающихся, вследствие чего в апреле люди стали жертвовать чаще, хоть и меньшими суммами. На благотворительность в апреле люди пожертвовали на 28,8% больше, чем в марте, число транзакций выросло на 23%, а средняя сумма платежей напротив упала на 21% до 797 руб. Тенденция сохранилась в первые недели мая — транзакций стало на 17% больше по сравнению с началом апреля, средняя сумма онлайн-пожертвования составила 714 руб. По словам сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, такое поведение говорит о росте социальной ответственности людей. 

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По данным одного из партнеров CloudPayments, фонда «Нужна помощь», в апреле по сравнению с мартом больше всего участились пожертвования на экологию — транзакций стало на 61% больше. Количество благотворительных платежей на помощь социально-уязвимым группам выросло на 38%, на «медицину» — на 31%. При этом число пожертвований на «права человека» в апреле упало на 17% по сравнению с мартом. 

CloudPayments работает с более 6500 партнерами, в числе которых интернет-магазины, субъекты бизнеса, микрофинансовые организации, благотворительные фонды, и входит в группу компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных