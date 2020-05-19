Пожертвования на благотворительность выросли в апреле почти на 30%

После этого благотворительные фонды стали активнее проводить акции и обращать внимание на проблемы нуждающихся, вследствие чего в апреле люди стали жертвовать чаще, хоть и меньшими суммами. На благотворительность в апреле люди пожертвовали на 28,8% больше, чем в марте, число транзакций выросло на 23%, а средняя сумма платежей напротив упала на 21% до 797 руб. Тенденция сохранилась в первые недели мая — транзакций стало на 17% больше по сравнению с началом апреля, средняя сумма онлайн-пожертвования составила 714 руб. По словам сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, такое поведение говорит о росте социальной ответственности людей.