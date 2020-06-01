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Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые после развала сделки ОПЕК+

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На открытии торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 70 руб. впервые с 6 марта. При первых сделках курс американской валюты упал до 69,68 руб. На закрытии торгов в пятницу, 29 мая, доллар стоил 70,25 руб. Евро в понедельник утром подешевел до 77,635 руб., в пятницу вечером один евро стоил 77,93 руб.

Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС. Индекс Мосбиржи на открытии торгов составил 2761,23 п. после закрытия на отметке в 2734,83 п. в пятницу, 29 мая. Индекс РТС в пятницу вечером был 1219,76 п., а в понедельник утром вырос до 1240,08 п. на открытии торгов, продолжил расти в первые минуты до отметки 1252,92 к 10.05 мск, а затем приблизился к уровню открытия.

Курс рубля обвалился в начале марта вслед за ценами на нефть. В пятницу, 6 марта, развалилась так называемая сделка ОПЕК+, а уже в понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула на 30% и доходила до $31,02 за 1 баррель. Это было самое значительное дневное падение с 1991 г. На Московской бирже торги 9 марта не проводились из-за выходного дня, но на Forex рубль к доллару рухнул на 8,8% до 74,5 руб., к евро – на 9,7% до 85 руб. Это было самое большое дневное падение курса рубля с 16 декабря 2014 г.

Ранее по теме: Курс евро опустился ниже 79 рублей впервые после развала сделки ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных