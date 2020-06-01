Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые после развала сделки ОПЕК+

Курс рубля обвалился в начале марта вслед за ценами на нефть. В пятницу, 6 марта, развалилась так называемая сделка ОПЕК+, а уже в понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула на 30% и доходила до $31,02 за 1 баррель. Это было самое значительное дневное падение с 1991 г. На Московской бирже торги 9 марта не проводились из-за выходного дня, но на Forex рубль к доллару рухнул на 8,8% до 74,5 руб., к евро – на 9,7% до 85 руб. Это было самое большое дневное падение курса рубля с 16 декабря 2014 г.