Карты для школ и транспорта выведут из-под запрета на пополнение наличными

По данным участников рынка, запрет создаст трудности для держателей около 30 млн транспортных карт, которые действуют более чем в 60 российских городах, в том числе подмосковной карты «Стрелки». В случае с московской «Тройкой» и петербургским «Подорожником» деньги не поступают на карту наличными от держателя, поэтому запрет их не затронет. Поправки о запрете на пополнение наличными анонимных электронных кошельков были приняты в августе 2019 г. по инициативе Росфинмониторинга. Их необходимость объяснялась угрозой финансирования терроризма и распространения наркотиков. В июне 2019 г. Ассоциация банков «Россия» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить введение запрета в действие на шесть месяцев, но ЦБ не поддержал банкиров. Алексей Войлуков сообщил, что ассоциация планирует обсудить с ЦБ и планы по выводу из-под запрета различного рода социальных карт.