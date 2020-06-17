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Карты для школ и транспорта выведут из-под запрета на пополнение наличными

Ведомости

Центральный банк и Росфинмониторинг поддержали предложение Ассоциации банков «Россия» о выводе школьных и транспортных карт из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Такой запрет начнет действовать с августа, сообщает РБК со ссылкой на обсуждение инициативы на площадке ассоциации.

В поправках, которые подготовила ассоциация в федеральный закон о национальной платежной системе, указывается, что «клиент — физическое лицо может предоставлять наличные денежные средства оператору электронных денежных средств для пополнения неперсонифицированных электронных средств платежа, эмитированных в целях переводов денежных средств в оплату транспортных услуг и услуг образовательных учреждений». По словам вице-президента Ассоциации банков «Россия» Алексея Войлукова, организация намерена их отправить в Центробанк до 20 июня. Он сообщил, что на состоявшемся 16 июня обсуждении Банк России и Росфинмониторинг поддержали это предложение.

По словам представителя Центробанка, поправки не вызывают возражений при условии, что существует технология, позволяющая отличить одни неперсонифицированные электронные кошельки от других. В Росфинмониторинге отметили, что поддерживает выведение из-под запрета «транспортных и школьных карт, которые выпущены по модели электронных кошельков и используются для оплаты соответствующих услуг». Представитель ведомства добавил, что запрет на пополнение наличными анонимных электронных средств платежа был направлен против электронных кошельков и предоплаченных карт, а не карт для оплаты школьных и транспортных услуг.

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По данным участников рынка, запрет создаст трудности для держателей около 30 млн транспортных карт, которые действуют более чем в 60 российских городах, в том числе подмосковной карты «Стрелки». В случае с московской «Тройкой» и петербургским «Подорожником» деньги не поступают на карту наличными от держателя, поэтому запрет их не затронет. Поправки о запрете на пополнение наличными анонимных электронных кошельков были приняты в августе 2019 г. по инициативе Росфинмониторинга. Их необходимость объяснялась угрозой финансирования терроризма и распространения наркотиков. В июне 2019 г. Ассоциация банков «Россия» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить введение запрета в действие на шесть месяцев, но ЦБ не поддержал банкиров. Алексей Войлуков сообщил, что ассоциация планирует обсудить с ЦБ и планы по выводу из-под запрета различного рода социальных карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных