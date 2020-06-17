Карты для школ и транспорта выведут из-под запрета на пополнение наличными
Центральный банк и Росфинмониторинг поддержали предложение Ассоциации банков «Россия» о выводе школьных и транспортных карт из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Такой запрет начнет действовать с августа, сообщает РБК со ссылкой на обсуждение инициативы на площадке ассоциации.
В поправках, которые подготовила ассоциация в федеральный закон о национальной платежной системе, указывается, что «клиент — физическое лицо может предоставлять наличные денежные средства оператору электронных денежных средств для пополнения неперсонифицированных электронных средств платежа, эмитированных в целях переводов денежных средств в оплату транспортных услуг и услуг образовательных учреждений». По словам вице-президента Ассоциации банков «Россия» Алексея Войлукова, организация намерена их отправить в Центробанк до 20 июня. Он сообщил, что на состоявшемся 16 июня обсуждении Банк России и Росфинмониторинг поддержали это предложение.
По словам представителя Центробанка, поправки не вызывают возражений при условии, что существует технология, позволяющая отличить одни неперсонифицированные электронные кошельки от других. В Росфинмониторинге отметили, что поддерживает выведение из-под запрета «транспортных и школьных карт, которые выпущены по модели электронных кошельков и используются для оплаты соответствующих услуг». Представитель ведомства добавил, что запрет на пополнение наличными анонимных электронных средств платежа был направлен против электронных кошельков и предоплаченных карт, а не карт для оплаты школьных и транспортных услуг.
По данным участников рынка, запрет создаст трудности для держателей около 30 млн транспортных карт, которые действуют более чем в 60 российских городах, в том числе подмосковной карты «Стрелки». В случае с московской «Тройкой» и петербургским «Подорожником» деньги не поступают на карту наличными от держателя, поэтому запрет их не затронет. Поправки о запрете на пополнение наличными анонимных электронных кошельков были приняты в августе 2019 г. по инициативе Росфинмониторинга. Их необходимость объяснялась угрозой финансирования терроризма и распространения наркотиков. В июне 2019 г. Ассоциация банков «Россия» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить введение запрета в действие на шесть месяцев, но ЦБ не поддержал банкиров. Алексей Войлуков сообщил, что ассоциация планирует обсудить с ЦБ и планы по выводу из-под запрета различного рода социальных карт.