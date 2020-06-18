ЦБ решил запретить физическим лицам быть инвесторами при санации банков

Механизм оздоровления банков с участием АСВ широко использовался после кризиса 2008‒2009 гг., санаторами при этом могли выступать и частные банки. Однако схема неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что механизм, при котором банки брали на санацию игроков меньшего размера, создавала условия для неорганического роста кредитных организаций. В результате многим крупным банкам, выступавшим санаторами, вскоре самим понадобилось оздоровление. Речь идет о Бинбанке, «Открытии» и Промсвязьбанке, которых на санацию забрал созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.