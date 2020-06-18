ЦБ решил запретить физическим лицам быть инвесторами при санации банков
Центробанк начиная со II квартала года планирует исключить возможность привлечения физических лиц в качестве инвесторов при санкции банков, следует из проекта указания регулятора. ЦБ хочет внести изменения в установленные им требования к лицам, выступающим инвесторами при оздоровлении кредитных организаций с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Нововведение не будет распространяться на физических лиц, которые уже привлечены к санации банков в качестве инвесторов, отмечается в пояснительной записке к документу. Сейчас единственным банком, оздоровлением которого занимается частное лицо, является «Уралсиб».
Механизм оздоровления банков с участием АСВ широко использовался после кризиса 2008‒2009 гг., санаторами при этом могли выступать и частные банки. Однако схема неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что механизм, при котором банки брали на санацию игроков меньшего размера, создавала условия для неорганического роста кредитных организаций. В результате многим крупным банкам, выступавшим санаторами, вскоре самим понадобилось оздоровление. Речь идет о Бинбанке, «Открытии» и Промсвязьбанке, которых на санацию забрал созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
Инвестором по санации «Уралсиба» в 2015 г. был выбран Владимир Коган. В июне прошлого года он умер, а его долю в банке унаследовала вдова Людмила Коган. В апреле ЦБ утвердил ее в качестве инвестора по финансовому оздоровлению «Уралсиба».