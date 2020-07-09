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МСП Банк подал иск о банкротстве компании супруги Фургала

Ведомости

Арбитражный суд Хабаровского края зарегистрировал иск МСП Банка с требованием признать банкротом ООО «Торэкс», совладелицей которого является супруга задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Задолженность компании перед банком составляет более 500,5 млн руб.

В ноябре 2019 г. в «Торэксе» прошли обыски. Тогда же сотрудники правоохранительных органов изъяли имеющие отношение к компании документы в правительстве Хабаровского края. Через два дня после обысков по подозрению в убийстве бизнесмена в 2004 г. и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций «Торэкса», бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов этого дела.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 25% в ООО «Торэкс» принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой.

Утром 9 июля сотрудники правоохранительных органов задержали Фургала. Самолетом его перевезли в Москву. Следственный комитет сообщил, что губернатора подозревают в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых. Все они входили в организованную преступную группу, сообщил СКР. Им были предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Имена этих фигурантов СКР не назвал.

Ранее по теме: Губернатора Хабаровского края этапировали в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных