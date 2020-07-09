МСП Банк подал иск о банкротстве компании супруги Фургала
Арбитражный суд Хабаровского края зарегистрировал иск МСП Банка с требованием признать банкротом ООО «Торэкс», совладелицей которого является супруга задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.
Задолженность компании перед банком составляет более 500,5 млн руб.
В ноябре 2019 г. в «Торэксе» прошли обыски. Тогда же сотрудники правоохранительных органов изъяли имеющие отношение к компании документы в правительстве Хабаровского края. Через два дня после обысков по подозрению в убийстве бизнесмена в 2004 г. и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций «Торэкса», бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов этого дела.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 25% в ООО «Торэкс» принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой.
Утром 9 июля сотрудники правоохранительных органов задержали Фургала. Самолетом его перевезли в Москву. Следственный комитет сообщил, что губернатора подозревают в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых. Все они входили в организованную преступную группу, сообщил СКР. Им были предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Имена этих фигурантов СКР не назвал.