МСП Банк подал иск о банкротстве компании супруги Фургала

Утром 9 июля сотрудники правоохранительных органов задержали Фургала. Самолетом его перевезли в Москву. Следственный комитет сообщил, что губернатора подозревают в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых. Все они входили в организованную преступную группу, сообщил СКР. Им были предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Имена этих фигурантов СКР не назвал.