Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка. Покупатель в приложении может выбрать карту Сбербанка и увидеть остаток средств на ней. В обычном магазине совершить покупку можно пока только картой VISA и телефоном с операционной системой Android с поддержкой NFC – технологии беспроводной передачи данных.