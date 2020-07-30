Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% — до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% — до отметки в 73,17 руб.
По данным на 10.56 мск, евро стоил 86,19 руб. (+0,87%), доллар ‒ 73,36 руб. (+1,36%).
Индекс Мосбиржи к этому времени составлял 2 900,87 пункта (-0,6% ), долларовый индекс РТС ‒ 2 900,87 (-1,71%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) подешевели на 1,05% — до $43,29. Нефть марки WTI торговалась на уровне $40,79 (-1,16%).