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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% — до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% — до отметки в 73,17 руб.

По данным на 10.56 мск, евро стоил 86,19 руб. (+0,87%), доллар ‒ 73,36 руб. (+1,36%).

Индекс Мосбиржи к этому времени составлял 2 900,87 пункта (-0,6% ), долларовый индекс РТС ‒ 2 900,87 (-1,71%). Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) подешевели на 1,05% — до $43,29. Нефть марки WTI торговалась на уровне $40,79 (-1,16%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных