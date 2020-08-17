Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основным вкладам в рублях на 0,1–0,4 п. п., следует из архива процентных ставок на сайте кредитной организации.
Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб. С 17 августа значение ставки снижено до 3,2%. При этом наибольший размер ставки по этому вкладу – 3,45% – теперь получат те, кто открыл его на 1–2 года. Прежде она составляла 3,35%.
Максимальная ставка по вкладу «Управляй» с сегодняшнего дня составляет 2,4% вместо 2,8% при его открытии на 6–12 месяцев на сумму от 400 000 руб.
По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 2,9%, получить ее можно, если счет открыт на 1–2 года на 400 000 руб. Ранее при таких условиях она составляла 3%. Для депозита на 6–12 месяцев ставка снижена до 2,85% с 3,15%, что со 2 июля по 16 августа было самым высоким показателем по данному депозиту.
Банки уменьшают ставки по вкладам вслед за снижением ключевой ставки Банка России, которая решением Совета директоров регулятора 24 июля обновила минимальное историческое значение и достигла 4,25% годовых.