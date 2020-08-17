Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб. С 17 августа значение ставки снижено до 3,2%. При этом наибольший размер ставки по этому вкладу – 3,45% – теперь получат те, кто открыл его на 1–2 года. Прежде она составляла 3,35%.