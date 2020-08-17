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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

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Сбербанк снизил ставки по основным вкладам в рублях на 0,1–0,4 п. п., следует из архива процентных ставок на сайте кредитной организации.

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб. С 17 августа значение ставки снижено до 3,2%. При этом наибольший размер ставки по этому вкладу – 3,45% – теперь получат те, кто открыл его на 1–2 года. Прежде она составляла 3,35%.

Максимальная ставка по вкладу «Управляй» с сегодняшнего дня составляет 2,4% вместо 2,8% при его открытии на 6–12 месяцев на сумму от 400 000 руб.

По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 2,9%, получить ее можно, если счет открыт на 1–2 года на 400 000 руб. Ранее при таких условиях она составляла 3%. Для депозита на 6–12 месяцев ставка снижена до 2,85% с 3,15%, что со 2 июля по 16 августа было самым высоким показателем по данному депозиту.

До этого Сбербанк снижал ставки по рублевым вкладам в начале июля.

Банки уменьшают ставки по вкладам вслед за снижением ключевой ставки Банка России, которая решением Совета директоров регулятора 24 июля обновила минимальное историческое значение и достигла 4,25% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных