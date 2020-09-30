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Курс евро опустился ниже 92 рублей

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 92 руб., свидетельствуют данные торгов. 

На 13.25 по мск курс евро снизился до 91,86 руб. Рубль также продолжает отыгрывать свои позиции по отношению к доллару. По данным на 13.36 мск, доллар стоил 78,28 руб. Еще вчера курс евро в ходе торгов превышал отметку в 93 руб. Впервые с января 2016 г., курс доллара превышал 80 руб.

Аналитики Альфа-банка называли причиной столь стремительного падения рубля несколько геополитических факторов: события после президентских выборов в Белоруссии, возможное отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Так называемая «премия» за геополитическую конъюнктуру оценивается аналитиками в 8 руб. при стабильной цене на нефть марки Brent, колеблющейся на уровне $40-42 за баррель. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных