Курс евро опустился ниже 92 рублей

На 13.25 по мск курс евро снизился до 91,86 руб. Рубль также продолжает отыгрывать свои позиции по отношению к доллару. По данным на 13.36 мск, доллар стоил 78,28 руб. Еще вчера курс евро в ходе торгов превышал отметку в 93 руб. Впервые с января 2016 г., курс доллара превышал 80 руб.