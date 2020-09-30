Курс евро опустился ниже 92 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 92 руб., свидетельствуют данные торгов.
На 13.25 по мск курс евро снизился до 91,86 руб. Рубль также продолжает отыгрывать свои позиции по отношению к доллару. По данным на 13.36 мск, доллар стоил 78,28 руб. Еще вчера курс евро в ходе торгов превышал отметку в 93 руб. Впервые с января 2016 г., курс доллара превышал 80 руб.
Аналитики Альфа-банка называли причиной столь стремительного падения рубля несколько геополитических факторов: события после президентских выборов в Белоруссии, возможное отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Так называемая «премия» за геополитическую конъюнктуру оценивается аналитиками в 8 руб. при стабильной цене на нефть марки Brent, колеблющейся на уровне $40-42 за баррель.