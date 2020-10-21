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Курс евро опустился ниже 91 рубля

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 91 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. На 17:00 по мск цена евро составила 90.89 руб. 

Ранее сегодня курс доллара опустился ниже 77 руб. впервые с 13 октября. На 17:33 по мск курс поднялся до 76,72 руб. за доллар. 

Наблюдаемая волатильность объясняется во многом геополитическими факторами, пояснила ранее «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В их число входят предстоящие выборы в США, война в Нагорном Карабахе, беспорядки в Белоруссии и ситуация с основателем ФБК Алексем Навальным. 

Орлова отметила, что при этом к концу года цена доллара должна снизиться до 70-75 руб. Ее прогноз базируется в том числе на «умеренно-оптимистичных» ожиданиях аналитиков, что цена на нефть вырастет до $50 за баррель. 

Ранее по теме: Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 13 октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных