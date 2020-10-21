Курс евро опустился ниже 91 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 91 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. На 17:00 по мск цена евро составила 90.89 руб.
Ранее сегодня курс доллара опустился ниже 77 руб. впервые с 13 октября. На 17:33 по мск курс поднялся до 76,72 руб. за доллар.
Наблюдаемая волатильность объясняется во многом геополитическими факторами, пояснила ранее «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В их число входят предстоящие выборы в США, война в Нагорном Карабахе, беспорядки в Белоруссии и ситуация с основателем ФБК Алексем Навальным.
Орлова отметила, что при этом к концу года цена доллара должна снизиться до 70-75 руб. Ее прогноз базируется в том числе на «умеренно-оптимистичных» ожиданиях аналитиков, что цена на нефть вырастет до $50 за баррель.