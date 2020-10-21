МВД зафиксировало пятикратный рост преступлений с банковскими картами
Число преступлений, совершенных в России с использованием или применением банковских карт, за девять месяцев текущего года выросло на 500,2%, следует из статистики, опубликованной Министерством внутренних дел. Их общее число составило 139 597.
Таким образом, подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа тех, что были совершены в январе-сентябре 2020 г. в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего таковых отмечено 363 034 — на 77% больше, чем годом ранее.
Кроме того, зафиксировано увеличение количества преступлений с использованием фиктивных электронных платежей на 28,2%. В январе-сентябре 2020 г. таких было выявлено 931.
Рост криминальных деяний с применением технологий обусловил положительную динамику общего числа преступлений в стране в текущем году, отметили в МВД. «Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий», — сказано в сообщении ведомства.