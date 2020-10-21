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МВД зафиксировало пятикратный рост преступлений с банковскими картами

Ведомости

Число преступлений, совершенных в России с использованием или применением банковских карт, за девять месяцев текущего года выросло на 500,2%, следует из статистики, опубликованной Министерством внутренних дел. Их общее число составило 139 597.

Таким образом, подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа тех, что были совершены в январе-сентябре 2020 г. в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего таковых отмечено 363 034 — на 77% больше, чем годом ранее.

Кроме того, зафиксировано увеличение количества преступлений с использованием фиктивных электронных платежей на 28,2%. В январе-сентябре 2020 г. таких было выявлено 931.

Рост криминальных деяний с применением технологий обусловил положительную динамику общего числа преступлений в стране в текущем году, отметили в МВД. «Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий», — сказано в сообщении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных