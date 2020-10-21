МВД зафиксировало пятикратный рост преступлений с банковскими картами

Таким образом, подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа тех, что были совершены в январе-сентябре 2020 г. в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего таковых отмечено 363 034 — на 77% больше, чем годом ранее.