Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях

«Если у вас небольшие сбережения, то, в целом, можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы запланировали сохранить больше, чем на один год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин. По его словам, до конца 2021 г. курс рубля значительно не изменится.