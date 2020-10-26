Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях
Небольшие сбережения, которые планируется потратить, можно хранить в рублях, сбережения, которые не планируется тратить в ближайшее время, можно хранить частично в рублях, частично в валюте, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Нашили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».
«Если у вас небольшие сбережения, то, в целом, можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы запланировали сохранить больше, чем на один год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин. По его словам, до конца 2021 г. курс рубля значительно не изменится.
Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ожидает укрепления курса рубля к концу текущего года. Полное восстановление экономики должно завершиться к 2022 г., в то время как в 2021 г. еще будет необходимо «учиться жить с коронавирусом», добавил он.