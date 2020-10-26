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Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях

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Небольшие сбережения, которые планируется потратить, можно хранить в рублях, сбережения, которые не планируется тратить в ближайшее время, можно хранить частично в рублях, частично в валюте, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Нашили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».

«Если у вас небольшие сбережения, то, в целом, можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы запланировали сохранить больше, чем на один год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин. По его словам, до конца 2021 г. курс рубля значительно не изменится.

Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ожидает укрепления курса рубля к концу текущего года. Полное восстановление экономики должно завершиться к 2022 г., в то время как в 2021 г. еще будет необходимо «учиться жить с коронавирусом», добавил он.

Ранее по теме: Греф ожидает укрепления курса рубля к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных