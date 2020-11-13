ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

Решение принято в связи с тем, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность законы, нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.