ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного коммерческого банка, занимавшего 299 место в банковской системе России по величине активов, сообщила пресс-служба ЦБ. По величине активов банк занимал 299-е место в России.
Решение принято в связи с тем, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность законы, нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика, рассказали в пресс-службе регулятора.