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ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного коммерческого банка, занимавшего 299 место в банковской системе России по величине активов, сообщила пресс-служба ЦБ. По величине активов банк занимал 299-е место в России.

Решение принято в связи с тем, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность законы, нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика, рассказали в пресс-службе регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных