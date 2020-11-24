Бумаги Ozon подорожали на 30% в ходе торгов на Мосбирже

Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.