Бумаги Ozon подорожали на 30% в ходе торгов на Мосбирже
Американские депозитарные акции (ADS) онлайн-ритейлера Ozon в первые минуты торгов на Мосбирже выросли к цене IPO на 32%, свидетельствуют данные торгов площадки. На максимуме цена за бумагу достигла 3165 руб. В 20.15 мск, изначальная цена размещения составляла 2395 руб.
Бумаги онлайн-ритейлера также торгуются на Санкт-Петербургской бирже, запланировано начало торгов на американской Nasdaq. На этих площадках изначальная цена размещения составляет $30.
Акции Ozon попали в первый котировальный список Мосбиржи, свидетельствуют данные площадки. Он включает самые надежные бумаги, которые допустили к торгам.
Всего в ходе IPO на Nasdaq Ozon выпустил 33 млн ADS. Он планирует привлечь $990 млн. 17 ноября Ozon сообщал, что после IPO у него будет 181,63 млн акций, если андеррайтеры также воспользуются правом на покупку. Ранее источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения, сообщал, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд.
Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.