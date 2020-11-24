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Бумаги Ozon подорожали на 30% в ходе торгов на Мосбирже

Ведомости

Американские депозитарные акции (ADS) онлайн-ритейлера Ozon в первые минуты торгов на Мосбирже выросли к цене IPO на 32%, свидетельствуют данные торгов площадки. На максимуме цена за бумагу достигла 3165 руб. В 20.15 мск, изначальная цена размещения составляла 2395 руб.

Бумаги онлайн-ритейлера также торгуются на Санкт-Петербургской бирже, запланировано начало торгов на американской Nasdaq. На этих площадках изначальная цена размещения составляет $30.

Акции Ozon попали в первый котировальный список Мосбиржи, свидетельствуют данные площадки. Он включает самые надежные бумаги, которые допустили к торгам. 

Всего в ходе IPO на Nasdaq Ozon выпустил 33 млн ADS. Он планирует привлечь $990 млн. 17 ноября Ozon сообщал, что после IPO у него будет 181,63 млн акций, если андеррайтеры также воспользуются правом на покупку. Ранее источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения, сообщал, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд.

Ozon — старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 г. Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных