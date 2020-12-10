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ЦБ ограничил некоторые операции «Киви банка» после проверки

Ведомости

Банк России с 7 декабря ограничил входящему в группу Qiwi «Киви банку» возможность осуществлять большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводить средства на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Об этом говорится в материалах Qiwi.

Ограничения были наложены после проведения регулятором проверки, которая длилась с июля 2018 г. по сентябрь 2020 г. Помимо этого ЦБ оштрафовал банк на 11 млн руб. ($150 000).

«Были выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся, прежде всего, требований к отчетности и ведению документации. Мы полагаем, что недостатки, выявленные в ходе аудита, могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба Qiwi Bank», — заявили в группе.

В банке также отметили, что данные ограничения обусловлены общим подходом ЦБ к регулированию электронных платежей, а также «тенденциями к усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей», а не конкретными недостатками в деятельности Qiwi.

Сейчас кредитная организация тесно сотрудничает с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений, а также пытается договориться о снятии ограничений. В сообщении группы отмечается, что ограничения существенно не повлияют на финансовые результаты банка за 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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