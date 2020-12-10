ЦБ ограничил некоторые операции «Киви банка» после проверки
Ограничения были наложены после проведения регулятором проверки, которая длилась с июля 2018 г. по сентябрь 2020 г. Помимо этого ЦБ оштрафовал банк на 11 млн руб. ($150 000).
«Были выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся, прежде всего, требований к отчетности и ведению документации. Мы полагаем, что недостатки, выявленные в ходе аудита, могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба Qiwi Bank», — заявили в группе.
В банке также отметили, что данные ограничения обусловлены общим подходом ЦБ к регулированию электронных платежей, а также «тенденциями к усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей», а не конкретными недостатками в деятельности Qiwi.
Сейчас кредитная организация тесно сотрудничает с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений, а также пытается договориться о снятии ограничений. В сообщении группы отмечается, что ограничения существенно не повлияют на финансовые результаты банка за 2020 г.