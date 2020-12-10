ЦБ ограничил некоторые операции «Киви банка» после проверки

Сейчас кредитная организация тесно сотрудничает с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений, а также пытается договориться о снятии ограничений. В сообщении группы отмечается, что ограничения существенно не повлияют на финансовые результаты банка за 2020 г.