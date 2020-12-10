Бумаги Qiwi упали более чем на 9% после ограничений ЦБ для «Киви банка»

Стоимость депозитарных расписок группы Qiwi на Московской бирже упала более чем на 9% после сообщения об ограничениях некоторых операций для «Киви банка», следует из данных торгов. На 16:37 мск цена одной бумаги снизилась на 9,26% — до 921 руб. При этом на закрытии торгов днем ранее стоимость одной бумаги составляла 1015 руб.