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Бумаги Qiwi упали более чем на 9% после ограничений ЦБ для «Киви банка»

Ведомости

Стоимость депозитарных расписок группы Qiwi на Московской бирже упала более чем на 9% после сообщения об ограничениях некоторых операций для «Киви банка», следует из данных торгов. На 16:37 мск цена одной бумаги снизилась на 9,26% — до 921 руб. При этом на закрытии торгов днем ранее стоимость одной бумаги составляла 1015 руб.

Ранее сегодня Qiwi сообщила, что Банк России с 7 декабря ограничил «Киви банку» возможность проводить большую часть платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводить средства на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также регулятор оштрафовал кредитную организацию на 11 млн руб. ($150 000).

В банке пояснили, что ограничения и штраф были наложены после проведенной ЦБ проверки. В ходе нее были выявлены нарушения требований к отчетности и ведению документации. 

В Qiwi отметили, что кредитная организация работает над устранением недостатков и пытается договориться с ЦБ о снятии ограничений. В группе также подчеркнули, что данные меры существенным образом не скажутся на финансовых результатах банка за этот год.

Ранее по теме: ЦБ ограничил некоторые операции «Киви банка» после проверки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных