Бумаги Qiwi упали более чем на 9% после ограничений ЦБ для «Киви банка»
Стоимость депозитарных расписок группы Qiwi на Московской бирже упала более чем на 9% после сообщения об ограничениях некоторых операций для «Киви банка», следует из данных торгов. На 16:37 мск цена одной бумаги снизилась на 9,26% — до 921 руб. При этом на закрытии торгов днем ранее стоимость одной бумаги составляла 1015 руб.
Ранее сегодня Qiwi сообщила, что Банк России с 7 декабря ограничил «Киви банку» возможность проводить большую часть платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводить средства на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также регулятор оштрафовал кредитную организацию на 11 млн руб. ($150 000).
В банке пояснили, что ограничения и штраф были наложены после проведенной ЦБ проверки. В ходе нее были выявлены нарушения требований к отчетности и ведению документации.
В Qiwi отметили, что кредитная организация работает над устранением недостатков и пытается договориться с ЦБ о снятии ограничений. В группе также подчеркнули, что данные меры существенным образом не скажутся на финансовых результатах банка за этот год.