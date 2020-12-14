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ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Ведомости

Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снизятся на 2-2,5 п.п. — до 8% годовых, сообщила пресс-служба ВТБ. Ставка распространится на всю базовую линейку кредитов для МСП.

Сниженные ставки по кредитам будут доступны на различные сроки и цели, в том числе на рефинансирование ранее взятых кредитов в других банках. Заявки принимают во всех регионах присутствия ВТБ.

В 2020 г. ВТБ нарастил кредитный портфель МСП на 10% до 1,4 трлн руб. 25% кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли. 11% — предприятия сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов, 6% — транспорт и инфраструктурное строительство, отметили в ВТБ. Более 85% действующих кредитов выдано на год и более. Самыми востребованными кредитами, по данным ВТБ, являются оборотные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных