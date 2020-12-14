ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снизятся на 2-2,5 п.п. — до 8% годовых, сообщила пресс-служба ВТБ. Ставка распространится на всю базовую линейку кредитов для МСП.
Сниженные ставки по кредитам будут доступны на различные сроки и цели, в том числе на рефинансирование ранее взятых кредитов в других банках. Заявки принимают во всех регионах присутствия ВТБ.
В 2020 г. ВТБ нарастил кредитный портфель МСП на 10% до 1,4 трлн руб. 25% кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли. 11% — предприятия сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов, 6% — транспорт и инфраструктурное строительство, отметили в ВТБ. Более 85% действующих кредитов выдано на год и более. Самыми востребованными кредитами, по данным ВТБ, являются оборотные.