ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

В 2020 г. ВТБ нарастил кредитный портфель МСП на 10% до 1,4 трлн руб. 25% кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли. 11% — предприятия сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов, 6% — транспорт и инфраструктурное строительство, отметили в ВТБ. Более 85% действующих кредитов выдано на год и более. Самыми востребованными кредитами, по данным ВТБ, являются оборотные.