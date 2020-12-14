Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
Обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже 14 декабря подорожали до 287,74 руб. за штуку, рост составил более 1,4% с момента закрытия торгов днем ранее. Предыдущего максимума стоимость бумаг кредитной организации достигла в феврале 2018 г. — 285 руб. Это значение цена акций преодолела в момент открытия торгов сегодня утром.
Сейчас бумаги Сбербанка также торгуются выше предыдущего рекорда. На 14:00 мск стоимость одной обыкновенной акции составила 285,26 руб.
Дорожают и привилегированные акции банка. К 14:00 они стоили по 251,15 руб. за штуку, их цена в ходе торгов 14 декабря достигала рекордных 253,79 руб.
В этом году Сбербанк выплатил своим акционерам самые большие дивиденды в истории российских компаний, совокупный объем дивидендов составил 422,4 млрд руб. — 18,7 руб. за одну бумагу. Это 50% от годовой чистой прибыли кредитной организации по МСФО за 2019 г.
В ближайшие годы «Сбер» планирует направлять на дивиденды такую же долю средств от чистой прибыли, данное положение отражено в новой дивидендной политике и стратегии развития компании до 2023 г., которые набсовет утвердил в конце ноября. При этом в начале декабря глава банка Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции чистая прибыль Сбербанка по МСФО снизится примерно на 12-13% по сравнению с прошлым годом и составит более 700 млрд руб.