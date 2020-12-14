Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

В ближайшие годы «Сбер» планирует направлять на дивиденды такую же долю средств от чистой прибыли, данное положение отражено в новой дивидендной политике и стратегии развития компании до 2023 г., которые набсовет утвердил в конце ноября. При этом в начале декабря глава банка Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции чистая прибыль Сбербанка по МСФО снизится примерно на 12-13% по сравнению с прошлым годом и составит более 700 млрд руб.