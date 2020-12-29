Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в инфраструктурные проекты

Ведомости

Минфин и Минэкономразвития договорились о параметрах инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 7% ВВП в инфраструктурные проекты, законопроект внесен в правительство. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«На следующий год около 7% ВВП ликвидная часть ФНБ, потом 6,9% и 6,9%», — отметил Силуанов на вопрос об инвестировании средств ФНБ в инфраструктурные проекты. По его словам, его ведомство достигло «компромисса» с Минэкономразвития о параметрах инвестирования средств фонда. «Сейчас в правительстве находится проект. Мы его внесли в правительство», — пояснил Силуанов

«Если будем уточнять бюджет в следующем году или когда будем готовить бюджет на следующую трехлетку и там увидим новые прогнозы по ценам на нефть, можем говорить об инвестировании части средств выше 7% ВВП», — добавил глава Минфина.

Ранее по теме: К концу года экономика оживилась

Возможность инвестирования ликвидной части ФНБ в инфраструктуру активно обсуждалось с 2019 г. Тогда звучали оценки, что объем этих средств скоро превысит планку в 7% ВВП. После этого их можно использовать. 

В сентябре текущего года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил направить средства ФНБ на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих. Он отметил, что с начала года ФНБ с учетом расходов увеличился почти на 3 трлн руб.

В августе 2020 г. на покрытие дефицита бюджета из ФНБ было направлено 3,6 млрд руб. По итогам года планируется потратить около 350 млрд руб. на замещение выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Расходование средств фонда Кудрин назвал «очень консервативным», в соответствии с бюджетным правилом.

Ранее по теме: Костин предложил Путину активнее использовать средства ФНБ для инвестиций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных