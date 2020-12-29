Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в инфраструктурные проекты
Минфин и Минэкономразвития договорились о параметрах инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 7% ВВП в инфраструктурные проекты, законопроект внесен в правительство. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».
«На следующий год около 7% ВВП ликвидная часть ФНБ, потом 6,9% и 6,9%», — отметил Силуанов на вопрос об инвестировании средств ФНБ в инфраструктурные проекты. По его словам, его ведомство достигло «компромисса» с Минэкономразвития о параметрах инвестирования средств фонда. «Сейчас в правительстве находится проект. Мы его внесли в правительство», — пояснил Силуанов
«Если будем уточнять бюджет в следующем году или когда будем готовить бюджет на следующую трехлетку и там увидим новые прогнозы по ценам на нефть, можем говорить об инвестировании части средств выше 7% ВВП», — добавил глава Минфина.
Возможность инвестирования ликвидной части ФНБ в инфраструктуру активно обсуждалось с 2019 г. Тогда звучали оценки, что объем этих средств скоро превысит планку в 7% ВВП. После этого их можно использовать.
В сентябре текущего года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил направить средства ФНБ на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих. Он отметил, что с начала года ФНБ с учетом расходов увеличился почти на 3 трлн руб.
В августе 2020 г. на покрытие дефицита бюджета из ФНБ было направлено 3,6 млрд руб. По итогам года планируется потратить около 350 млрд руб. на замещение выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Расходование средств фонда Кудрин назвал «очень консервативным», в соответствии с бюджетным правилом.