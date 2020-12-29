Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в инфраструктурные проекты

«На следующий год около 7% ВВП ликвидная часть ФНБ, потом 6,9% и 6,9%», — отметил Силуанов на вопрос об инвестировании средств ФНБ в инфраструктурные проекты. По его словам, его ведомство достигло «компромисса» с Минэкономразвития о параметрах инвестирования средств фонда. «Сейчас в правительстве находится проект. Мы его внесли в правительство», — пояснил Силуанов