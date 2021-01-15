Сбербанк оценил падение прибыли в 2020 году

Тогда Греф резюмировал, что в 2020 г. Сбербанк не достигнет цели по чистой прибыли в 1 трлн руб., как планировал ранее. Он добавил, что существенные средства банк направлял на формирование резервов из-за негативного влияния пандемии коронавируса на заемщиков. Так, согласно отчетности по РСБУ, расходы кредитной организации на кредитный риск за год достигли 541 млрд руб. – в 4,4 раза больше, чем в 2019 г.