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Сбербанк оценил падение прибыли в 2020 году

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2020 г. составила 781,6 млрд руб. без учета событий после отчетной даты, следует из материалов кредитной организации. Это на 7,7% меньше, чем по итогам 2019 г., когда показатель был на уровне 846,98 млрд руб. с учетом событий после отчетной даты.

При этом чистая прибыль Сбербанка за декабрь составила 62,5 млрд руб. Это на 11,8% больше, чем в тот же период 2019 г., когда прибыль была 55,9 млрд руб.

Чистый процентный доход банка вырос на 14,3% и составил 1,4 трлн руб. благодаря высоким темпам роста кредитования и сокращению стоимости клиентских средств на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ и снижения ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% — до 509 млрд руб. «Главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты», — пояснили в кредитной организации.

Ранее, в начале декабря, глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. снизится на 12-13% год к году и составит более 700 млрд руб. В прошлом году он была 845 млрд руб.

Тогда Греф резюмировал, что в 2020 г. Сбербанк не достигнет цели по чистой прибыли в 1 трлн руб., как планировал ранее. Он добавил, что существенные средства банк направлял на формирование резервов из-за негативного влияния пандемии коронавируса на заемщиков. Так, согласно отчетности по РСБУ, расходы кредитной организации на кредитный риск за год достигли 541 млрд руб. – в 4,4 раза больше, чем в 2019 г.

Ранее по теме: Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных