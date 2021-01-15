Сбербанк оценил падение прибыли в 2020 году
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2020 г. составила 781,6 млрд руб. без учета событий после отчетной даты, следует из материалов кредитной организации. Это на 7,7% меньше, чем по итогам 2019 г., когда показатель был на уровне 846,98 млрд руб. с учетом событий после отчетной даты.
При этом чистая прибыль Сбербанка за декабрь составила 62,5 млрд руб. Это на 11,8% больше, чем в тот же период 2019 г., когда прибыль была 55,9 млрд руб.
Чистый процентный доход банка вырос на 14,3% и составил 1,4 трлн руб. благодаря высоким темпам роста кредитования и сокращению стоимости клиентских средств на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ и снижения ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.
Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% — до 509 млрд руб. «Главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты», — пояснили в кредитной организации.
Ранее, в начале декабря, глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. снизится на 12-13% год к году и составит более 700 млрд руб. В прошлом году он была 845 млрд руб.
Тогда Греф резюмировал, что в 2020 г. Сбербанк не достигнет цели по чистой прибыли в 1 трлн руб., как планировал ранее. Он добавил, что существенные средства банк направлял на формирование резервов из-за негативного влияния пандемии коронавируса на заемщиков. Так, согласно отчетности по РСБУ, расходы кредитной организации на кредитный риск за год достигли 541 млрд руб. – в 4,4 раза больше, чем в 2019 г.