Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Выдачи кредитных карт в России снизились до минимума с 2017 года

Ведомости

К концу 2020 г. российские банки выдали до 9 млн кредитных карт. Это минимальный показатель с 2017 г., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Причем около миллиона кредиток было выдано в последнюю неделю года, пишет агентство «Прайм».

«В 2020 г. было выдано 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 г.», — отметили в компании. При этом данный показатель стал минимальным с 2017 г., тогда банки выдали всего 6,9 млн «кредиток».

Больше всего карт выдали в Москве (556,1 тыс.), Московской области (427 тыс.), Краснодарском крае (386,6 тыс.), Санкт-Петербурге (331,1 тыс.) и Башкирии (291,7 тыс.). Сильнее всего в 2020 г. сократилась выдача кредитных карт в Московской области (-30,9%), Москве (-30,0%), Приморском крае (-29,8%) и Татарстане (-28,5%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, во время карантина с весны прошлого года выдача «кредиток» по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%. По его словам, банки предоставляют кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.

По данным НБКИ, банки в России в 2020 г. одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты. Показатель 2020 г. снизился на 3 п.п. по сравнению с 2019 г. и стал минимальным за три года. Чаще всего банки одобряли заявки на ипотеку: в 2020 г. были одобрены 71,3% заявок, показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. Волков ранее пояснял, что уровень одобрения ипотеки стал рекордно высоким за последние четыре года. По его мнению, это связано, прежде всего, с введением льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков.

Ранее по теме: Кредиты для малого бизнеса подешевели

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных