Выдачи кредитных карт в России снизились до минимума с 2017 года

По данным НБКИ, банки в России в 2020 г. одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты. Показатель 2020 г. снизился на 3 п.п. по сравнению с 2019 г. и стал минимальным за три года. Чаще всего банки одобряли заявки на ипотеку: в 2020 г. были одобрены 71,3% заявок, показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. Волков ранее пояснял, что уровень одобрения ипотеки стал рекордно высоким за последние четыре года. По его мнению, это связано, прежде всего, с введением льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков.