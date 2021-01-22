«Онэксим» Михаила Прохорова консолидировала 100% банка «Ренессанс Кредит»
«Группа Онэксим» Михаила Прохорова консолидировала 100% акций банка «Ренессанс кредит». Это следует из данных ЦБ, которые были опубликованы 15 января. Первым на это обратил внимание Forbes. До этого — на 31 января 2019 г., по данным регулятора, компании Прохорова принадлежало 86% банка, еще 7,5% было у совладельца объединённой сети «Красное и Белое», «Дикси», «Бристоль» и ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, а оставшиеся 6,5% у совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Евгения Юрченко.
Теперь, согласно данным ЦБ, с 2020 г. единственным владельцем КБ «Ренессанс кредит» стала ООО «Казначей-Финансинвест», конечным бенефициаром которой является Михаил Прохоров через принадлежащую ему Onexim Holdings Ltd. Юрченко заявил Forbes, что он узнал о том, что больше не является акционером «Ренессанс Кредита» из данных ЦБ. По его словам, он никаких выплат за долю в банке от «Группы Онэксим» не получал.
«Группа Онэксим» закрыла сделку по покупке 89,52% в «Ренессанс кредите» в начале 2013 г. В конце 2012 г. группа стала косвенным акционером 100% Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) — холдинговой компании инвестиционного банка «Ренессанс капитал». Сделка по приобретению группой «Онэксим» компании «Ренессанс капитал» началась 14 ноября 2012 г., когда основатель «Ренессанс групп» Стивен Дженнингс сообщил, что оставляет инвестбанк «Ренессанс капитал» и 89% акций розничного игрока «Ренессанс кредит» своему партнеру — группе «Онэксим». Консолидировав 100% Renaissance Capital Investments, группа «Онэксим» получила косвенный контроль над активами инвестбанка, в том числе над банком «Межотраслевая банковская корпорация».
В 2013 г. Юрченко вошел в капитал «Ренессанс Кредита». До этого — в ноябре 2011 г. — структуры Юрченко предоставили Renaissance Capital International Services Limited (RCISL) кредит на сумму $65 млн. После того, как основная доля в банке перешла Прохорову, Юрченко вступил с ним в партнерство, и кредит был конвертирован в долю 6,5% в RCISL, которой принадлежал банк, рассказывал тогда «Ведомостям» сам Юрченко. За все время, пока Юрченко был совладельцем банка, «Ренессанс Кредит» выплачивал дивиденды один раз — 300 млн руб. в 2019 г., свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Однако в беседе с Forbes Юрченко сказал, что и их он также не получил. Сейчас, по словам бизнесмена, он ведет переговоры с «Онэксимом», и если они не приведут к урегулированию ситуации, то он будет обращаться с претензиями в суд.
Представитель «Группы Онэксим» заявил «Ведомостям», что все корпоративные действия в банке «Ренессанс Кредит» проводились в соотвествии с международным и российскими правом. «Насколько мы знаем, в суд с жалобами на наши действия никто не обращался. Все по закону и в соответствии с бизнес-логикой», — сказал собеседник.
На момент вхождения в капитал банка Юрченко, Кесаев уже стал его акционером, уточняет издание. По информации источника Forbes, близкого к банку, Касаев, наоборот, получил средства за свою долю. Инвестированные в банк средства «Онэксим» вернул ему с процентами, близкими к процентам по депозитам. Представитель Кесаева на момент публикации не смог предоставить комментарий «Ведомостям».