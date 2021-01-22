«Онэксим» Михаила Прохорова консолидировала 100% банка «Ренессанс Кредит»

В 2013 г. Юрченко вошел в капитал «Ренессанс Кредита». До этого — в ноябре 2011 г. — структуры Юрченко предоставили Renaissance Capital International Services Limited (RCISL) кредит на сумму $65 млн. После того, как основная доля в банке перешла Прохорову, Юрченко вступил с ним в партнерство, и кредит был конвертирован в долю 6,5% в RCISL, которой принадлежал банк, рассказывал тогда «Ведомостям» сам Юрченко. За все время, пока Юрченко был совладельцем банка, «Ренессанс Кредит» выплачивал дивиденды один раз — 300 млн руб. в 2019 г., свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Однако в беседе с Forbes Юрченко сказал, что и их он также не получил. Сейчас, по словам бизнесмена, он ведет переговоры с «Онэксимом», и если они не приведут к урегулированию ситуации, то он будет обращаться с претензиями в суд.