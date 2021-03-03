В ФСС назвали максимальный размер оплаты дня на больничном в России

Лотоцкая рассказала, что в прошлом году люди чаще уходили на больничный, чем прежде. Если в 2019 г. было выдано 40 млн больничных листов, то в 2020 г. — 60 млн. Это обусловлено тем, что люди не только больше болели, но и чаще обращались к врачам на фоне пандемии коронавируса, сказала чиновница.