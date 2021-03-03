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В ФСС назвали максимальный размер оплаты дня на больничном в России

Ведомости

Максимальная сумма, которую гражданин России может получить за один день на больничном, составляет 2434 руб., сообщила в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая.

«Если говорить о максимальном, то это 2434 рубля», — сказала она. Лотоцкая пояснила, что размер больничного зависит от дохода человека за два предыдущих года. Если он был ниже минимального размера оплаты труда или равен ему, то сумма дневной выплаты по больничному листу будет самой маленькой — 426 руб.

Также зампред добавила, что размер больничного зависит и от трудового стажа человека. Для тех, у кого он меньше 5 лет, пособие составит 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80%, а больше — 100%, но не более установленных 2434 руб. в день.

Лотоцкая рассказала, что в прошлом году люди чаще уходили на больничный, чем прежде. Если в 2019 г. было выдано 40 млн больничных листов, то в 2020 г. — 60 млн. Это обусловлено тем, что люди не только больше болели, но и чаще обращались к врачам на фоне пандемии коронавируса, сказала чиновница.

По данным оперштаба на 3 марта, за время пандемии в России коронавирус обнаружили у 4 278 750 человек. Из них 87 348 умерли. При этом за последние сутки инфекцию нашли у 10 535 граждан. Сейчас COVID-19 болеют 337 668 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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