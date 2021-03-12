ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ неоднократно требовал от Форбанка адекватно оценить принимаемые риски и отразить в отчетности свое реальное финансовое положение, говорится в сообщении регулятора. «Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — объяснил регулятор.