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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Ведомости

Банк России отозвал лицензии у Форбанка и коммерческого банка «Современные Стандарты Бизнеса», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов кредитные организации занимали 221 и 352 места в банковской системе России.

ЦБ неоднократно требовал от Форбанка адекватно оценить принимаемые риски и отразить в отчетности свое реальное финансовое положение, говорится в сообщении регулятора. «Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — объяснил регулятор.

Деятельность банка «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В оба банка назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк России также отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Сетевая Расчетная Палата». По данным ведомства, НКО специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Ранее по теме: ЦБ отозвал лицензии у двух банков за непрозрачные операции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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