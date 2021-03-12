ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Банк России отозвал лицензии у Форбанка и коммерческого банка «Современные Стандарты Бизнеса», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов кредитные организации занимали 221 и 352 места в банковской системе России.
ЦБ неоднократно требовал от Форбанка адекватно оценить принимаемые риски и отразить в отчетности свое реальное финансовое положение, говорится в сообщении регулятора. «Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — объяснил регулятор.
Деятельность банка «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В оба банка назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Банк России также отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Сетевая Расчетная Палата». По данным ведомства, НКО специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.