Путин поручил защитить от взыскания минимальный доход должников
Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству принять законодательные меры по защите минимального дохода россиян от взыскания по долгам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рекомендовать Государственной думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в перечне поручений.
Срок его выполнения — 24 июня. Ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер Михаил Мишустин.
Впервые идею освободить минимальный доход граждан от взысканий высказало Минэкономразвития в 2018 г. Ведомство тогда опубликовало законопроект, который предусматривает сохранение за должником доходов в размере не менее величины прожиточного минимума (для каждого региона устанавливается своя сумма). Кроме того, министерство также предложило установить минимальный уровень дохода, который будет освобожден от взыскания просроченной задолженности по потребительским кредитам.
В феврале 2021 г. законопроект о гарантированном доходе, защищенном от взыскания за долги, внесли в Госдуму. Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». На 2021 г. этот показатель установлен на уровне 12 702 руб.
В то же время Ассоциация банков России (АБР) выступила против законопроекта. По мнению входящих в нее банков, реализация нормы приведет к росту ставок по кредитам.