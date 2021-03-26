Путин поручил защитить от взыскания минимальный доход должников

В феврале 2021 г. законопроект о гарантированном доходе, защищенном от взыскания за долги, внесли в Госдуму. Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». На 2021 г. этот показатель установлен на уровне 12 702 руб.