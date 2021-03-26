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Финансы

ЦБ зафиксировал рост доли граждан с высоким уровнем финансовой грамотности

Ведомости

Почти 40% жителей России в 2020 г. продемонстрировали высокий уровень финансовой грамотности, следует из результатов исследования, проведенного Институтом фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу Банка России. В ходе этого исследования, участие в котором приняли более 4 тыс. граждан из 307 городов и сел страны, определялись уровень финансовых знаний, финансовое поведение, а также финансовые установки людей.

Российский индекс финансовой грамотности рассчитывается по 100-балльной системе. В целом по стране в 2020 г. он составил 54 балла, увеличившись с момента предыдущего замера в 2018 г. на один балл. В число людей со средним уровнем финансовой грамотности входят те, чей индекс составляет от 47 до 57 баллов.

«Доля людей с уровнем финансовой грамотности выше среднего выросла с 34 до 39% (изменение около 15%). Прежде всего за счет сокращения доли тех, у кого грамотность низкая или средняя. То есть общий уровень грамотности повышается», — рассказали в ЦБ. 

При этом за два года на 4 п.п. сократилась доля людей со средним уровнем финансовой грамотности: с 34% до 30%. Доля людей, чьи знания оценили ниже 47 баллов, вовсе выросла на 1 п.п. — до 31%.

Положительным трендом в ЦБ назвали то, что люди стали больше думать о необходимости накоплений. Так, с 2017 по 2020 г. доля россиян, имеющих финансовую «подушку безопасности», выросла на 10 п.п. — до 47%, а тех, кто делает регулярные сбережения — на 5 п.п., до 32%. Кроме того, увеличилась доля граждан, знающих, какие организации занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке.

Также ЦБ отметил, что за два года повысилось число образовательных учреждений, в программах которых есть финансовая грамотность. Прирост составил 8,6% — с 29,6 тыс. до 32,1 тыс. Количество школ, где финансовая грамотность является отдельным предметом, практически удвоилось — до 7,9 тыс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных