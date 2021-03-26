ЦБ зафиксировал рост доли граждан с высоким уровнем финансовой грамотности

Положительным трендом в ЦБ назвали то, что люди стали больше думать о необходимости накоплений. Так, с 2017 по 2020 г. доля россиян, имеющих финансовую «подушку безопасности», выросла на 10 п.п. — до 47%, а тех, кто делает регулярные сбережения — на 5 п.п., до 32%. Кроме того, увеличилась доля граждан, знающих, какие организации занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке.