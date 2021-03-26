Минфин расширяет возможности инвестирования средств ФНБ в золото

Соответствующий проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление правительства «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния». Они направлены на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет остатков на банковских счетах в ЦБ в золоте. Как отмечает министерство, изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств Фонда.