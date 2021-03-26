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Минфин расширяет возможности инвестирования средств ФНБ в золото

Ведомости

Минфин РФ заявил о расширении возможности вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, как в традиционный «защитный» актив, сообщается на сайте министерства.

Соответствующий проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление правительства «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния». Они направлены на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет остатков на банковских счетах в ЦБ в золоте. Как отмечает министерство, изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств Фонда.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал о разработке новых правил вложения средств ФНБ в инвестиционные проекты, отметив, что они предполагают ограничение доли таких инвестиций до 25% от объема проекта.

ФНБ формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Тратить можно ту его часть, что превышает объем в 7% ВВП страны — ликвидную часть. Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн руб. или 11,7% ВВП. 

Ранее по теме: Силуанов рассказал о разработке новых правил инвестирования средств ФНБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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