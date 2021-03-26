Минфин расширяет возможности инвестирования средств ФНБ в золото
Минфин РФ заявил о расширении возможности вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, как в традиционный «защитный» актив, сообщается на сайте министерства.
Соответствующий проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление правительства «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния». Они направлены на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет остатков на банковских счетах в ЦБ в золоте. Как отмечает министерство, изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств Фонда.
Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал о разработке новых правил вложения средств ФНБ в инвестиционные проекты, отметив, что они предполагают ограничение доли таких инвестиций до 25% от объема проекта.
ФНБ формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Тратить можно ту его часть, что превышает объем в 7% ВВП страны — ликвидную часть. Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн руб. или 11,7% ВВП.