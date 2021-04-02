ЦБ отозвал лицензии у трех банков
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — Геобанка и РНКО «Риб», а также у Майкопбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам», — пояснил ЦБ.
В итоге, когда договоры аренды по требованию ЦБ были признаны долгосрочными и связанные с этим расходы отразили корректно, выяснилось, что Геобанк полностью утратил собственный капитал. Теперь там назначена временная администрация ЦБ.
Геобанк был зарегистрирован в 1992 г. Он занимал 354-е место в банковской системе России по величине активов.
РНКО «Риб» был учрежден в 1994 г. и был 355-м в российской банковской системе. В ЦБ пояснили, что кредитная организация нарушала законы и нормативные акты, в том числе требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и по финансированию терроризма.
«РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — отметил регулятор.
Майкопбанк получил регистрацию в 1990 г. Он занимал 321-ое место в банковской системе России. По данным ЦБ, кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели и скрывала реальное положение. Для этого она формировала резервы на потери по ссудам в недостаточном объеме и завышала стоимость своего имущества. При этом на проблемные долги приходилась примерно половина кредитного портфеля банка. В итоге ЦБ нашел основания для осуществления мер по предупреждению банкротства Майкопбанка.
Геобанк и Майкопбанк являются участниками системы по страхованию вкладов. Их вкладчики получат суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.