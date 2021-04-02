ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Майкопбанк получил регистрацию в 1990 г. Он занимал 321-ое место в банковской системе России. По данным ЦБ, кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели и скрывала реальное положение. Для этого она формировала резервы на потери по ссудам в недостаточном объеме и завышала стоимость своего имущества. При этом на проблемные долги приходилась примерно половина кредитного портфеля банка. В итоге ЦБ нашел основания для осуществления мер по предупреждению банкротства Майкопбанка.