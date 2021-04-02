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ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Ведомости

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — Геобанка и РНКО «Риб», а также у Майкопбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам», — пояснил ЦБ.

В итоге, когда договоры аренды по требованию ЦБ были признаны долгосрочными и связанные с этим расходы отразили корректно, выяснилось, что Геобанк полностью утратил собственный капитал. Теперь там назначена временная администрация ЦБ.

Геобанк был зарегистрирован в 1992 г. Он занимал 354-е место в банковской системе России по величине активов.

РНКО «Риб» был учрежден в 1994 г. и был 355-м в российской банковской системе. В ЦБ пояснили, что кредитная организация нарушала законы и нормативные акты, в том числе требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и по финансированию терроризма.

«РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — отметил регулятор.

Майкопбанк получил регистрацию в 1990 г. Он занимал 321-ое место в банковской системе России. По данным ЦБ, кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели и скрывала реальное положение. Для этого она формировала резервы на потери по ссудам в недостаточном объеме и завышала стоимость своего имущества. При этом на проблемные долги приходилась примерно половина кредитного портфеля банка. В итоге ЦБ нашел основания для осуществления мер по предупреждению банкротства Майкопбанка.

Геобанк и Майкопбанк являются участниками системы по страхованию вкладов. Их вкладчики получат суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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