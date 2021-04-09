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«Яндекс» станет совладельцем сервиса для автодилеров «еКредит»

Ведомости

«Яндекс» инвестирует в платформу «еКредит», которая помогает автодилерам и брендам автомобилей продавать машины в кредит. В результате инвестирования «Яндекс» получит 25% в сервисе, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса». Сумма сделки не раскрывается. 

Как отметили в пресс-службе, привлеченные средства «еКредит» направит на расширение присутствия в регионах и развитие страховых продуктов. Среди партнеров сервиса — более 40 банков, страховых компаний и поставщиков сервисных услуг. 

Планируется, что сервис и технологии «еКредит» будут интегрированы в сервис по продаже автомобилей «Авто.ру». Пользователь сможет сразу получать доступные финансовые приложения для покупки конкретного автомобиля от разных страховых компаний и банков, отметили в компании. Кроме того, пользователь сможет рассчитать различные варианты страхования ОСАГО и КАСКО конкретного автомобиля. 

В «Яндексе» подчеркнули, что компания не будет влиять на операционные решения и работу компании со своими партнерами, а также не будет передавать данные своих пользователей в «еКредит». А сервис, в свою очередь, не будет передавать данные пользователей «Яндексу». 

«Сама компания «еКредит» останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно», — заверил представитель «Яндекса». 

По данным «Спарк-Интерфакса» юрлицо сервиса — ООО «Кредитит» — было зарегистрировано в 2016 г., с 2017 г. Ее владельцем является основатель платформы Кирилл Ларин. Выручка компании в 2019 г. составила 44,2 млн руб., чистая прибыль — 11,2 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных