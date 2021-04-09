«Яндекс» станет совладельцем сервиса для автодилеров «еКредит»
Как отметили в пресс-службе, привлеченные средства «еКредит» направит на расширение присутствия в регионах и развитие страховых продуктов. Среди партнеров сервиса — более 40 банков, страховых компаний и поставщиков сервисных услуг.
Планируется, что сервис и технологии «еКредит» будут интегрированы в сервис по продаже автомобилей «Авто.ру». Пользователь сможет сразу получать доступные финансовые приложения для покупки конкретного автомобиля от разных страховых компаний и банков, отметили в компании. Кроме того, пользователь сможет рассчитать различные варианты страхования ОСАГО и КАСКО конкретного автомобиля.
В «Яндексе» подчеркнули, что компания не будет влиять на операционные решения и работу компании со своими партнерами, а также не будет передавать данные своих пользователей в «еКредит». А сервис, в свою очередь, не будет передавать данные пользователей «Яндексу».
«Сама компания «еКредит» останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно», — заверил представитель «Яндекса».
По данным «Спарк-Интерфакса» юрлицо сервиса — ООО «Кредитит» — было зарегистрировано в 2016 г., с 2017 г. Ее владельцем является основатель платформы Кирилл Ларин. Выручка компании в 2019 г. составила 44,2 млн руб., чистая прибыль — 11,2 млн руб.