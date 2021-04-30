ВТБ оценил рост трат россиян на путешествия после продления выходных в мае
В первые выходные после того, как президент России Владимир Путин 23 апреля объявил, что дни с 4 по 7 мая будут нерабочими, траты населения на организацию путешествий выросли на 17% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г., то есть до начала пандемии, и составили 3,8 млрд руб., свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.
«Как только было опубликовано решение о нерабочих днях в мае, мы зафиксировали увеличение спроса на бронирование гостиниц, туров и поездок на междугородном транспорте. В результате траты россиян на организацию отдыха за пятницу и выходные на прошлой неделе превысили даже показатели допандемийного 2019 года, хотя тогда были доступны все направления зарубежного отдыха и значительную часть туров составляли более дорогие заграничные поездки», — заявил начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ Владимир Турчин.
Количество бронирований авиабилетов и туров в обозначенный период увеличилось на четверть, а объем транзакций — на 5% до 1,17 млрд руб. При этом один средний чек сократился на 38% — до 25 000 руб. Траты на поезда и междугородние автобусы составили 2,5 млрд руб., что на 22% больше, чем в то же время 2019 г. Объем бронирования гостиниц на фоне популярности внутреннего туризма вырос на 60% к 2019 году — до 182 млн руб., а количество транзакций увеличилось почти на 40%.
Наиболее востребованным направлением на майские праздники стал Байкал: расходы на поездки туда повысились в 2,5 раза и достигли 58 млн руб. На 75% — до 14 млн руб. — увеличились траты на отдых в Калининграде. Также в тройку лидеров роста спроса попал Краснодарский край. На него граждане израсходовали 56 млн руб., что на 71% превышает показатели 2019 г. Кроме того, по данным ВТБ, вырос интерес населения к путешествиям в Екатеринбург, Казань, Карелию, Нижний Новгород, на Алтай и по городам Золотого кольца.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах.