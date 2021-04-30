ВТБ оценил рост трат россиян на путешествия после продления выходных в мае

Количество бронирований авиабилетов и туров в обозначенный период увеличилось на четверть, а объем транзакций — на 5% до 1,17 млрд руб. При этом один средний чек сократился на 38% — до 25 000 руб. Траты на поезда и междугородние автобусы составили 2,5 млрд руб., что на 22% больше, чем в то же время 2019 г. Объем бронирования гостиниц на фоне популярности внутреннего туризма вырос на 60% к 2019 году — до 182 млн руб., а количество транзакций увеличилось почти на 40%.