Кремль ответил на вопрос о планах продлить выходные после 10 мая

Вчера Bloomberg со ссылкой на двух анонимных чиновников сообщил, что, согласно неофициальной статистике правительства, в России началась третья волна коронавируса. Издание отметило, что средний еженедельный показатель прироста заболеваемости в Москве сейчас на самом высоком уровне с января. Песков, комментируя это, сказал, что неофициальной статистики правительства по коронавирусу нет и не может быть.