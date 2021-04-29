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Кремль ответил на вопрос о планах продлить выходные после 10 мая

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждает ли правительство страны возможность продления режима нерабочих дней после завершения майских праздников из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Нет, мне неизвестно об этом. Что касается президента, то начиная с 8—9 мая там уже достаточно напряженный рабочий график», — сказал он журналистам в ходе брифинга.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах.

Вчера Bloomberg со ссылкой на двух анонимных чиновников сообщил, что, согласно неофициальной статистике правительства, в России началась третья волна коронавируса. Издание отметило, что средний еженедельный показатель прироста заболеваемости в Москве сейчас на самом высоком уровне с января. Песков, комментируя это, сказал, что неофициальной статистики правительства по коронавирусу нет и не может быть.

По данным оперштаба на 29 апреля, за последние сутки в России выявили 9284 новых случая коронавируса после 8053 днем ранее. Показатель колеблется в пределах 8000—9000 с 15 марта. Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 4,8 млн россиян. Из них 109 700 скончались.

Ранее по теме: Песков прокомментировал данные о третьей волне коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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