Кремль ответил на вопрос о планах продлить выходные после 10 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждает ли правительство страны возможность продления режима нерабочих дней после завершения майских праздников из-за роста заболеваемости коронавирусом.
«Нет, мне неизвестно об этом. Что касается президента, то начиная с 8—9 мая там уже достаточно напряженный рабочий график», — сказал он журналистам в ходе брифинга.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах.
Вчера Bloomberg со ссылкой на двух анонимных чиновников сообщил, что, согласно неофициальной статистике правительства, в России началась третья волна коронавируса. Издание отметило, что средний еженедельный показатель прироста заболеваемости в Москве сейчас на самом высоком уровне с января. Песков, комментируя это, сказал, что неофициальной статистики правительства по коронавирусу нет и не может быть.
По данным оперштаба на 29 апреля, за последние сутки в России выявили 9284 новых случая коронавируса после 8053 днем ранее. Показатель колеблется в пределах 8000—9000 с 15 марта. Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 4,8 млн россиян. Из них 109 700 скончались.