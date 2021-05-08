Мишустин увеличил резервный фонд правительства почти на 121 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, увеличивающее резервный фонд правительства на 120,92 млрд руб. Документ с соответствующим поручением Минфину размещен на официальном портале правовой информации.
«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 120 921 412 000 рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г., включая не использованные в 2020 году 52 403 478 800 рублей», — говорится в документе.
Резервный фонд правительства создан для того, чтобы обеспечить финансирование непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, выделение средств на которые не предусмотрено в законе о федеральном бюджете.