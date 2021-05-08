Мишустин увеличил резервный фонд правительства почти на 121 млрд рублей

«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 120 921 412 000 рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г., включая не использованные в 2020 году 52 403 478 800 рублей», — говорится в документе.