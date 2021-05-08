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Мишустин увеличил резервный фонд правительства почти на 121 млрд рублей

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, увеличивающее резервный фонд правительства на 120,92 млрд руб. Документ с соответствующим поручением Минфину размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 120 921 412 000 рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г., включая не использованные в 2020 году 52 403 478 800 рублей», — говорится в документе.

Резервный фонд правительства создан для того, чтобы обеспечить финансирование непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, выделение средств на которые не предусмотрено в законе о федеральном бюджете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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