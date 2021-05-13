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Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными

Ведомости

Переводы денег из России за рубеж остаются самыми выгодными в мире, в 2020 г. их стоимости снизилась с 2,1% до 1%, сообщил РБК со ссылкой на доклад Всемирного банка по вопросам миграции и развития. Самыми дешевыми стали переводы из России в Грузию.

Объем переводов из России в долларовом эквиваленте значительно снизился в 2020 г. из-за снижения курса рубля, низких цен на нефть и ухудшения положения мигрантов в период пандемии коронавируса. Такая тенденция наблюдается в Европе и Центральной Азии: объем переводов снизился на 9,7%, до $56 млрд.

Аналитики отметили, что такое падение не было рекордным: в 2009 г. объем переводов за границу снизился на 11%, в 2015 г. – на 15%. По прогнозу Всемирного банка, в 2021 г. объем денежных переводов между странами уменьшится еще на 3,2% из-за медленного восстановления после кризиса.

Ранее ЦБ подсчитал, что объем денежных переводов физических лиц за рубеж в 2020 г. стал минимальным за четыре года. В прошлом году физлица перевели за границу $7,4 млрд.

Ранее по теме: ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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