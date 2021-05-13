Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными
Объем переводов из России в долларовом эквиваленте значительно снизился в 2020 г. из-за снижения курса рубля, низких цен на нефть и ухудшения положения мигрантов в период пандемии коронавируса. Такая тенденция наблюдается в Европе и Центральной Азии: объем переводов снизился на 9,7%, до $56 млрд.
Аналитики отметили, что такое падение не было рекордным: в 2009 г. объем переводов за границу снизился на 11%, в 2015 г. – на 15%. По прогнозу Всемирного банка, в 2021 г. объем денежных переводов между странами уменьшится еще на 3,2% из-за медленного восстановления после кризиса.
Ранее ЦБ подсчитал, что объем денежных переводов физических лиц за рубеж в 2020 г. стал минимальным за четыре года. В прошлом году физлица перевели за границу $7,4 млрд.