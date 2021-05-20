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В ЦБ рассказали о новом дизайне 100-рублевой банкноты

Ведомости

На новой купюре номиналом 100 руб. цифры и надписи станут крупными и контрастными, а также появятся рельефные метки для определения номинала незрячими людьми, рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».

По его словам, размер купюры останется тем же, но поменяется оттенок. «Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением», — сказал Алексеев. По его словам, это стало общемировой тенденцией, которая облегчает распознавание банкнот людьми и машинами. Совет директоров ЦБ уже утвердил новый дизайн банкноты.

Обновленная купюра поступит в обращение в 2022 г., рассказал Алексеев. Следующими к выпуску запланированы банкноты в 1000 и 5000 руб. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Изображения на лицевой стороне банкнот номиналом 50 (Санкт-Петербург) и 100 руб. (Москва) останутся без изменений. При этом квадригу Аполлона на Большом театре заменят другими достопримечательностями столицы.

Ранее по теме: ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных