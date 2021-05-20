В ЦБ рассказали о новом дизайне 100-рублевой банкноты
На новой купюре номиналом 100 руб. цифры и надписи станут крупными и контрастными, а также появятся рельефные метки для определения номинала незрячими людьми, рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».
По его словам, размер купюры останется тем же, но поменяется оттенок. «Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением», — сказал Алексеев. По его словам, это стало общемировой тенденцией, которая облегчает распознавание банкнот людьми и машинами. Совет директоров ЦБ уже утвердил новый дизайн банкноты.
Обновленная купюра поступит в обращение в 2022 г., рассказал Алексеев. Следующими к выпуску запланированы банкноты в 1000 и 5000 руб. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Изображения на лицевой стороне банкнот номиналом 50 (Санкт-Петербург) и 100 руб. (Москва) останутся без изменений. При этом квадригу Аполлона на Большом театре заменят другими достопримечательностями столицы.