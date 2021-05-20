В ЦБ рассказали о новом дизайне 100-рублевой банкноты

По его словам, размер купюры останется тем же, но поменяется оттенок. «Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением», — сказал Алексеев. По его словам, это стало общемировой тенденцией, которая облегчает распознавание банкнот людьми и машинами. Совет директоров ЦБ уже утвердил новый дизайн банкноты.