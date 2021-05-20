В ЦБ заявили о низком уровне фальшивомонетничества в России

Ранее ЦБ отчитался, что в первом квартале текущего года выявил 9831 поддельную купюру, что на 12,8% меньше, чем в тот же период прошлого года, и на треть меньше, чем в четвертом квартале 2020 г. Чаще всего в России подделывают банкноты номиналом 5000 руб.: таковых нашли 7992 штуки. Среди 2000 и 200 купюр было обнаружено 382 и 23 фальшивки соответственно.