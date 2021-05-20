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В ЦБ заявили о низком уровне фальшивомонетничества в России

Ведомости

Поддельными в России являются только семь банкнот на 1 млн, заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, оценив данный показатель как низкий. 

«Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель. Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне — 23», — сказал он в интервью «Российской газете».

Алексеев добавил, что мошенники постоянно совершенствуют свои технологии. В связи с этим и еще по ряду причин ЦБ намерен модернизировать банкнотный ряд, обновив защитный комплекс купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб.

«Достойные подделки» банкнот номиналом 200 и 2000 руб., которые были введены в оборот в октябре 2017 г., выявлены не были, добавил Алексеев. По его словам, все они «напечатаны на принтере», поэтому их можно легко определить визуально.

Ранее ЦБ отчитался, что в первом квартале текущего года выявил 9831 поддельную купюру, что на 12,8% меньше, чем в тот же период прошлого года, и на треть меньше, чем в четвертом квартале 2020 г. Чаще всего в России подделывают банкноты номиналом 5000 руб.: таковых нашли 7992 штуки. Среди 2000 и 200 купюр было обнаружено 382 и 23 фальшивки соответственно.

При этом в первые три месяца этого года ЦБ выявил рекордный как минимум с 2010 г. объем поддельных банкнот иностранных государств — 6080 штук. Основная их масса пришлась на купюры в $50 серии 2013 г. Для сравнения — за весь прошлый год регулятор отчитался о 1730 фальшивых купюрах иностранных государств.

Ранее по теме: В России выявили рекордный объем поддельной валюты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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