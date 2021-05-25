Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 5,55%

Программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле прошлого года для поддержки граждан и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. По условиям программы, клиенты могут оформить ипотеку по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых на весь период кредитования и на срок до 30 лет. Первоначальный взнос по такому кредиту составляет от 15%. Мера позволяет взять займ на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в других регионах страны.