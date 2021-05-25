Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 5,55%
Сбербанк с 25 мая снижает ставку по программе «Господдержка 2020» на 0,2 п.п. — до 5,55%, сообщила пресс-служба кредитной организации. Условия действуют при оформлении сделки онлайн и внесении первоначального взноса от 20%.
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, более 90% сделок по ипотеке с господдержкой на данный момент регистрируются в электронном виде. «Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе «Господдержка 2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 млрд рублей», — рассказал он.
Программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле прошлого года для поддержки граждан и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. По условиям программы, клиенты могут оформить ипотеку по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых на весь период кредитования и на срок до 30 лет. Первоначальный взнос по такому кредиту составляет от 15%. Мера позволяет взять займ на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в других регионах страны.
При этом 7 мая Сбербанк на 0,4 п.п. повысил ставки по другим ипотечным программам. Стандартная ставка на готовое жилье теперь составляет 7,7% годовых, а на новостройку — 8% годовых. В кредитной организации пояснили тогда, что данный шаг связан с повышением ключевой ставки Банка России до 5% годовых.