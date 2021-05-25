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Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 5,55%

Ведомости

Сбербанк с 25 мая снижает ставку по программе «Господдержка 2020» на 0,2 п.п. — до 5,55%, сообщила пресс-служба кредитной организации. Условия действуют при оформлении сделки онлайн и внесении первоначального взноса от 20%.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, более 90% сделок по ипотеке с господдержкой на данный момент регистрируются в электронном виде. «Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе «Господдержка 2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 млрд рублей», — рассказал он.

15 апреля Сбербанк уже снизил ставку по данной программе — на 0,35 п.п. Кроме того, 9 апреля, на 0,3 п.п. — до 5,8% годовых — показатель опустил ВТБ.

Программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле прошлого года для поддержки граждан и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. По условиям программы, клиенты могут оформить ипотеку по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых на весь период кредитования и на срок до 30 лет. Первоначальный взнос по такому кредиту составляет от 15%. Мера позволяет взять займ на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в других регионах страны.

При этом 7 мая Сбербанк на 0,4 п.п. повысил ставки по другим ипотечным программам. Стандартная ставка на готовое жилье теперь составляет 7,7% годовых, а на новостройку — 8% годовых. В кредитной организации пояснили тогда, что данный шаг связан с повышением ключевой ставки Банка России до 5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных