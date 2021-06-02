«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками
«Тинькофф Банк» предложил рынку создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи. Она проводит звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации. По словам вице-президента Ассоциацию банков России Алексея Войлукова, предложения банка находятся в работе.
Представитель Роскомнадзора отметил, что ведомство заинтересовано в выработке эффективного решения в борьбе с телефонным мошенничеством и готово принять участие в обсуждении инициативы. Издание также отправило запрос в ЦБ.
СУАТМ поможет выявлять операторов связи, которые позволяют аферистам совершать звонки с подменными номерами. Сейчас такого механизма не существует. Звонки с подменных номеров позволяют совершать мелкие операторы, которых на рынке более сотни, рассказал представитель «Тинькофф» банка. Собеседник издания отметил, что у системы обмена информации «ФинЦерта» ЦБ нет полномочий запрашивать операторов связи, поэтому СУАТМ должна работать под руководством Роскомнадзора или МВД.
Банк должен будет передавать жалобы клиентов на звонки аферистов в СУАТМ. Затем система должна запросить оператора связи жертвы, какой оператор инициировал звонок, и обратиться к этому оператору. Если оператор связи ответит, что он инициировал звонок, значит, он не контролирует номерную емкость и, вероятно, обслуживает мошенников, рассказал собеседник РБК.
«Если подменный звонок с официального номера банка провел оператор ООО «Ромашка», то с помощью реестра номеров можно выяснить, обслуживает ли он этот номер официально. Если нет, то звонок 100% был мошенническим и проводился с помощью технологии подмены номеров», — пояснил представитель Тинькофф.
Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.