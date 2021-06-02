Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ведомости

«Тинькофф Банк» предложил рынку создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи. Она проводит звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации. По словам вице-президента Ассоциацию банков России Алексея Войлукова, предложения банка находятся в работе.

Представитель Роскомнадзора отметил, что ведомство заинтересовано в выработке эффективного решения в борьбе с телефонным мошенничеством и готово принять участие в обсуждении инициативы. Издание также отправило запрос в ЦБ.

СУАТМ поможет выявлять операторов связи, которые позволяют аферистам совершать звонки с подменными номерами. Сейчас такого механизма не существует. Звонки с подменных номеров позволяют совершать мелкие операторы, которых на рынке более сотни, рассказал представитель «Тинькофф» банка. Собеседник издания отметил, что у системы обмена информации «ФинЦерта» ЦБ нет полномочий запрашивать операторов связи, поэтому СУАТМ должна работать под руководством Роскомнадзора или МВД.

Банк должен будет передавать жалобы клиентов на звонки аферистов в СУАТМ. Затем система должна запросить оператора связи жертвы, какой оператор инициировал звонок, и обратиться к этому оператору. Если оператор связи ответит, что он инициировал звонок, значит, он не контролирует номерную емкость и, вероятно, обслуживает мошенников, рассказал собеседник РБК.

«Если подменный звонок с официального номера банка провел оператор ООО «Ромашка», то с помощью реестра номеров можно выяснить, обслуживает ли он этот номер официально. Если нет, то звонок 100% был мошенническим и проводился с помощью технологии подмены номеров», — пояснил представитель Тинькофф.

Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.

Ранее по теме: В Сбербанке рассказали о схеме работы мошеннических колл-центров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных