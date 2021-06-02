«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.