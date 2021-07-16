Банки сократили долю одобренных автокредитов в России
За последний месяц уровень одобрения заявок на автокредиты снизился на 2,3 п.п. Динамика удовлетворенных обращений за данными видами ссуд в последний раз была положительной в апреле, отметили эксперты. Тогда доля таковых составила 42%, а уже в мае упала до 39,2%.
Данная ситуация обусловлена нацеленностью банков на кредитования граждан с хорошей историей, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас — на качество портфеля», — сказал он.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин также выразил мнение, что падение уровня одобрений может быть связано с увеличением спроса на автокредиты на фоне разгоняющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам. «Это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, которым, вероятно, и было отказано в кредите», — заявил эксперт.
Еще одной причиной наблюдаемой динамики является тот факт, что дефицит машин на рынке спровоцировал увеличение не только цен на них, но и комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита, заявил руководитель управления автокредитования Тинькофф банка Кирилл Григорьев. В то же время старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов связал снижение доли одобренных автокредитов с желанием банков перестраховаться из-за обострения ситуации с пандемией.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Министерство промышленности и торговли России решило не перезапускать программу льготного автокредитования, которая компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб. Это связано с «перегревом» рынка из-за ажиотажного спроса на машины.