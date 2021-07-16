Банки сократили долю одобренных автокредитов в России

Еще одной причиной наблюдаемой динамики является тот факт, что дефицит машин на рынке спровоцировал увеличение не только цен на них, но и комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита, заявил руководитель управления автокредитования Тинькофф банка Кирилл Григорьев. В то же время старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов связал снижение доли одобренных автокредитов с желанием банков перестраховаться из-за обострения ситуации с пандемией.