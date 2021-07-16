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Банки сократили долю одобренных автокредитов в России

Ведомости

Российские банки в июне одобрили 36,9% полученных заявок на автокредиты, сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Ранее показатель был примерно на том же уровне в апреле и мае прошлого года — в разгар действия антикоронавирусных ограничений.

За последний месяц уровень одобрения заявок на автокредиты снизился на 2,3 п.п. Динамика удовлетворенных обращений за данными видами ссуд в последний раз была положительной в апреле, отметили эксперты. Тогда доля таковых составила 42%, а уже в мае упала до 39,2%.

Данная ситуация обусловлена нацеленностью банков на кредитования граждан с хорошей историей, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас — на качество портфеля», — сказал он.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин также выразил мнение, что падение уровня одобрений может быть связано с увеличением спроса на автокредиты на фоне разгоняющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам. «Это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, которым, вероятно, и было отказано в кредите», — заявил эксперт.

Еще одной причиной наблюдаемой динамики является тот факт, что дефицит машин на рынке спровоцировал увеличение не только цен на них, но и комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита, заявил руководитель управления автокредитования Тинькофф банка Кирилл Григорьев. В то же время старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов связал снижение доли одобренных автокредитов с желанием банков перестраховаться из-за обострения ситуации с пандемией.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Министерство промышленности и торговли России решило не перезапускать программу льготного автокредитования, которая компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб. Это связано с «перегревом» рынка из-за ажиотажного спроса на машины.

Ранее по теме: СМИ сообщили об отказе властей от продления программы льготного автокредитования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных