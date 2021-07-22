Средний размер ипотеки в июне стал рекордным
Размер ипотеки в регионе за месяц вырос на 400 тыс. руб – с 6,1 млн. В конце 2020 г. средний размер кредита составил 5,8 млн руб. Средний размер ипотеки в целом по России вырос за месяц на 180 тыс. – до 3,44 млн руб.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) также зафиксировали рост среднего размера ипотеки: в июне он впервые превысил 3 млн руб. по стране. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 4 и 3% соответственно, до 6,15 млн и 4,3 млн руб.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в июне средний чек по ипотеке в Москве, области и в целом по России стал рекордным. В России показатель вырос с начала года на 16,2% и составил 3,25 млн руб., в Москве вырос на 23,9% — до 7,10 млн руб., в Московской области – на 15,1% до 5,12 млн руб.
С 1 июля этого года изменились условия по программе льготной ипотеки на новостройки. Ставка по кредиту выросла с 6,5% до 7%, лимит по размеру кредита составляет 3 млн руб. Ранее в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно было взять кредит на сумму до 12 млн руб., в остальных регионах – до 6 млн.