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Средний размер ипотеки в июне стал рекордным

Ведомости

Средняя сумма ипотеки в Москве и области в июне выросла на 6% и составила 6,5 млн руб. – рекорд для Московского региона, сообщил РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Рекорд был установлен в последний месяц действия программы льготной ипотеки по старым условиям.

Размер ипотеки в регионе за месяц вырос на 400 тыс. руб – с 6,1 млн. В конце 2020 г. средний размер кредита составил 5,8 млн руб. Средний размер ипотеки в целом по России вырос за месяц на 180 тыс. – до 3,44 млн руб.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) также зафиксировали рост среднего размера ипотеки: в июне он впервые превысил 3 млн руб. по стране. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 4 и 3% соответственно, до 6,15 млн и 4,3 млн руб.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в июне средний чек по ипотеке в Москве, области и в целом по России стал рекордным. В России показатель вырос с начала года на 16,2% и составил 3,25 млн руб., в Москве вырос на 23,9% — до 7,10 млн руб., в Московской области – на 15,1% до 5,12 млн руб.

С 1 июля этого года изменились условия по программе льготной ипотеки на новостройки. Ставка по кредиту выросла с 6,5% до 7%, лимит по размеру кредита составляет 3 млн руб. Ранее в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно было взять кредит на сумму до 12 млн руб., в остальных регионах – до 6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных