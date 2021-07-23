Аналитики сообщили о росте трат россиян за рубежом в последний месяц
Расходы клиентов ВТБ за рубежом за последние четыре недели выросли на 36% по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,4 млрд руб., говорится в исследовании банка.
Подобная динамика в основном обусловлена возобновлением авиасообщения с Турцией, отметили аналитики. Полеты на курорты этой страны возобновились с 22 июня. В итоге россияне потратили там 357 млн руб., что в шесть раз превосходит показатель, зафиксированный месяцем ранее. Примечательно, что на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. — до пандемии — увеличились расходы на аренду автомобилей и мотоциклов при падении трат на гостиницы, развлечения и рестораны на 21%. Это свидетельствует о повышении популярности самостоятельных путешествий по Турции, заявили в ВТБ.
«Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма. По нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран», — рассказал начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ Сергей Дырин.
Кроме Турции, среди стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, лидером по росту расходов россиян стала Болгария. Там оборот вырос с месячном выражении втрое — до 28 млн руб. Также в 2,5 раза повысились траты в Хорватии и Греции — до 70 и 197 млн руб. соответственно. Объем расходов в Италии составил 246 млн руб., то есть вырос в 1,5 раза, а на Кипре 218 млн руб., увеличившись на 12%. При этом эксперты указали, что Хорватия и Кипр в последний месяц стали более популярными, чем до пандемии. Так, расходы россиян там были на 6% и 21% соответственно больше, чем в сопоставимый период 2019 г.
В целом за последние четыре недели клиенты ВТБ потратили на отели за границей 670 млн руб., что на 42% больше, чем в предыдущий месяц. Еще 102 млн руб. были израсходованы на экскурсии — это вдвое больше, чем четырьмя неделями ранее. На аренду авто ушло 52 млн руб., а на развлечения — 46 млн руб. Это в 1,5 раза и на 71% соответственно превосходит значения предыдущего периода. В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам клиентов за границей все еще более чем вдвое уступает значениям допандемийного 2019 г., резюмировали аналитики.