Аналитики сообщили о росте трат россиян за рубежом в последний месяц

Кроме Турции, среди стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, лидером по росту расходов россиян стала Болгария. Там оборот вырос с месячном выражении втрое — до 28 млн руб. Также в 2,5 раза повысились траты в Хорватии и Греции — до 70 и 197 млн руб. соответственно. Объем расходов в Италии составил 246 млн руб., то есть вырос в 1,5 раза, а на Кипре 218 млн руб., увеличившись на 12%. При этом эксперты указали, что Хорватия и Кипр в последний месяц стали более популярными, чем до пандемии. Так, расходы россиян там были на 6% и 21% соответственно больше, чем в сопоставимый период 2019 г.