CNBC узнал о публикации российскими хакерами данных 1 млн кредитных карт

В конце июля министерство юстиции США заявило, что хакеры, связанные с Россией, взломали электронные почты федеральных прокуроров. По данным ведомства, хакерская группа из Advanced Persistent Threat (APT), которая, по мнению американских властей, cвязана с российской разведкой и ответственна за кибератаку на SolarWinds, взломала учетные записи почты Microsoft с 7 мая по 27 декабря 2020 г. Взлому подверглись 27 офисов окружных прокуроров в разных штатах.