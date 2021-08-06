CNBC узнал о публикации российскими хакерами данных 1 млн кредитных карт
Данные около 1 млн американских и глобальных кредитных карт были опубликованы в даркнете группой российских хакеров «All World Cards», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на оценки аналитиков компании Q6. Деталей преступления издание не сообщило.
В конце июля министерство юстиции США заявило, что хакеры, связанные с Россией, взломали электронные почты федеральных прокуроров. По данным ведомства, хакерская группа из Advanced Persistent Threat (APT), которая, по мнению американских властей, cвязана с российской разведкой и ответственна за кибератаку на SolarWinds, взломала учетные записи почты Microsoft с 7 мая по 27 декабря 2020 г. Взлому подверглись 27 офисов окружных прокуроров в разных штатах.
США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.