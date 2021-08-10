Хакеры похитили $600 млн в криптовалюте у пользователей Poly Network

По подсчетам Forbes, общая стоимость украденных токенов по состоянию на утро вторника составила примерно $604 млн. Это больше, чем взлом на $460 млн на бирже криптовалют Mt. Gox, приведший к банкротству этой компании и ужесточению регулирования на рынке криптоторговли семь лет назад.