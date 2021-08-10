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Хакеры похитили $600 млн в криптовалюте у пользователей Poly Network

Ведомости

Хакеры похитили Ethereum и другие криптовалюты с кошельков пользователей Poly Network, сообщила блокченй-платформа. Forbes оценивает объем выведенных средств в $600 млн, таким образом, это крупнейшая кража такого рода в истории децентрализованных финансовых сервисов.

«С сожалением сообщаем, что Poly Network подверглась атаке. Активы были переведены на адреса хакеров», — сообщила платформа в своем Twitter, указав счет, на который, по ее мнению, ушли средства пользователей. Затронуты активы в биткойне, Ethereum и других криптовалютах. По данным предварительного расследования площадки, «хакер использовал уязвимость» нескольких кошельков.

«Мы призываем майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов. Мы предпримем юридические действия и настоятельно призываем хакеров вернуть активы», — заявили администраторы платформы.

Компания SlowMist, специализирующаяся на обеспечении безопасности систем на основе блокчейна, также опубликовала заявление через несколько часов после инцидента. Она идентифицировала электронную почту и IP-адрес устройства злоумышленника и работает над отслеживанием дополнительных идентификационных ключей.

По подсчетам Forbes, общая стоимость украденных токенов по состоянию на утро вторника составила примерно $604 млн. Это больше, чем взлом на $460 млн на бирже криптовалют Mt. Gox, приведший к банкротству этой компании и ужесточению регулирования на рынке криптоторговли семь лет назад.

По данным сервиса Atlas VPN, с 2012 по 2020 г. хакеры украли более $13,6 млрд в криптовалюте, совершив более 330 взломов бирж, кошельков для хранения цифровых активов и децентрализованных приложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных