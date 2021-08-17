В Mastercard заявили о риске дискриминации из-за комиссий при оплате на Wildberries
В Mastercard анализируют ситуацию с введением крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт». Об этом «Ведомостям» через пресс-службу рассказал глава Mastercard в России Алексей Малиновский.
«Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard — активных участников рынка электронной коммерции. В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты», — рассказал Малиновский. «В настоящее время мы работаем над скорейшим урегулированием данного инцидента в интересах держателей карт», — подчеркнул он.
В компании напомнили, что платежная система не взимает напрямую «никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России как по картам "Мир", так и для международных платежных систем обрабатываются через НСПК (Национальной системой платежных карт. — Ред.)».
Ранее в Visa сообщили «Ведомостям», что будут расследовать инцидент с разницей в комиссиях. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.
Wildberries с 16 августа ввел снижение цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн руб., считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, пояснили в Wildberries.
Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом маркетплейс автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется. Если же пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии.
В Wildberries отреагировали на заявление Visa, отметив, что «не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили комиссию платежных систем». «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — отметил представитель компании.
Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщал «Ведомостям», что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагают данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
«В связи с этим основания для применения мер антимонопольного реагирования в описанной ситуации отсутствуют», — подчеркивал представитель службы.