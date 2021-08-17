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В Mastercard заявили о риске дискриминации из-за комиссий при оплате на Wildberries

Ведомости

В Mastercard анализируют ситуацию с введением крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт». Об этом «Ведомостям» через пресс-службу рассказал глава Mastercard в России Алексей Малиновский. 

«Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard — активных участников рынка электронной коммерции. В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты», — рассказал Малиновский. «В настоящее время мы работаем над скорейшим урегулированием данного инцидента в интересах держателей карт», — подчеркнул он. 

В компании напомнили, что платежная система не взимает напрямую «никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России как по картам "Мир", так и для международных платежных систем обрабатываются через НСПК (Национальной системой платежных карт. — Ред.)». 

Ранее в Visa сообщили «Ведомостям», что будут расследовать инцидент с разницей в комиссиях. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries. 

Wildberries с 16 августа ввел снижение цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн руб., считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, пояснили в Wildberries. 

Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом маркетплейс автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется. Если же пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии. 

В Wildberries отреагировали на заявление Visa, отметив, что «не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили комиссию платежных систем». «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — отметил представитель компании.  

Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщал «Ведомостям», что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов».  При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагают данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».

«В связи с этим основания для применения мер антимонопольного реагирования в описанной ситуации отсутствуют», — подчеркивал представитель службы.

Ранее по теме: Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через иностранные платежные системы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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