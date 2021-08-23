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ЦБ анонсировал запуск трансграничных переводов через СБП в 2022 году

Ведомости

Банк России планирует уже в следующем году запустить возможность осуществления трансграничных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора.

«Доступ к услугам по трансграничному переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей предоставляется косвенным участникам, являющимся иностранными банками, иностранными центральными банками, имеющим доступ через прямого участника — кредитную организацию (ее филиал), являющуюся участником СБП», — говорится в проекте указания, размещенном на сайте ЦБ.

Так, возможность осуществления трансграничных переводов через СБП может быть реализована во взаимодействии с иностранными банками или аналогичными иностранными системами. Из документа следует, что его основные положения вступят в силу с 1 апреля 2022 г.

В ЦБ полагают, что такое нововведение сделает переводы через СБП более удобными, быстрыми и доступными как для россиян, так и для жителей других государств.

В апреле регулятор сообщил, что первой страной, куда россияне смогут осуществлять переводы через СБП, станет Белоруссия. Такое партнерство планируется реализовать в середине 2022 г. Позже Национальный банк республики обязал все банки – участники белорусской платежной системы «Белкарт» с 1 января следующего года обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом, по решению ЦБ, комиссия за переводы до 100 000 руб. в месяц не взимается. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода — и получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб.

Ранее по теме: ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных