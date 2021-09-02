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В Сбербанке рассказали о борьбе с мошенниками с помощью «библиотеки голосов»

Ведомости

Сбербанк собрал «библиотеку голосов» телефонных мошенников, с помощью которой отслеживает звонки клиентам и блокирует списание средств со счетов, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Когда мы узнаем, что кому-то звонит мошенник, наш колл-центр перезванивает, попадает на мошенника, роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет», — сказал он (цитата по «Прайм»).

У Сбербанка уже есть база, мошеннических номеров. По данным на конец апреля, в ней находилось свыше 600 000 контактов. Сервис позволяет клиентам как проверить входящий звонок, так и сообщить кредитной организации о новых злоумышленниках.

Ранее банк запустил сервис проверки входящих звонков в своем мобильном приложении. Подключив его, клиент сможет получать предупреждения, что с ним пытаются связаться злоумышленники.

Ранее по теме: Костин не увидел необходимости крупнейшим российским банкам работать в Крыму

Сегодня Банк России сообщил, что за II квартал текущего года мошенники украли у россиян свыше 3 млрд руб., что почти на 40% превышает показатели сопоставимого периода прошлого года. Основным способом хищения средств остается социальная инженерия, причем чаще всего преступники звонят гражданам по телефону.

Ранее по теме: Объем украденных у россиян мошенниками средств вырос почти на 40%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных