В Сбербанке рассказали о борьбе с мошенниками с помощью «библиотеки голосов»
«Когда мы узнаем, что кому-то звонит мошенник, наш колл-центр перезванивает, попадает на мошенника, роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет», — сказал он (цитата по «Прайм»).
У Сбербанка уже есть база, мошеннических номеров. По данным на конец апреля, в ней находилось свыше 600 000 контактов. Сервис позволяет клиентам как проверить входящий звонок, так и сообщить кредитной организации о новых злоумышленниках.
Ранее банк запустил сервис проверки входящих звонков в своем мобильном приложении. Подключив его, клиент сможет получать предупреждения, что с ним пытаются связаться злоумышленники.
Сегодня Банк России сообщил, что за II квартал текущего года мошенники украли у россиян свыше 3 млрд руб., что почти на 40% превышает показатели сопоставимого периода прошлого года. Основным способом хищения средств остается социальная инженерия, причем чаще всего преступники звонят гражданам по телефону.