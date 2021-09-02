В Сбербанке рассказали о борьбе с мошенниками с помощью «библиотеки голосов»

Сегодня Банк России сообщил, что за II квартал текущего года мошенники украли у россиян свыше 3 млрд руб., что почти на 40% превышает показатели сопоставимого периода прошлого года. Основным способом хищения средств остается социальная инженерия, причем чаще всего преступники звонят гражданам по телефону.