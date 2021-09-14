Глава Visa в России объяснил решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах

Решение изменить размер комиссии, по его словам, принимается с учетом анализа рынка. «Те изменения, которые мы произвели, нам кажутся правильными, они будут дальше стимулировать банки переводить как можно больше оборотов на безналичные платежи. Создадут возможности для увеличения программ лояльности, создадут новые предпосылки для того, чтобы рост безналичных платежей проходил в еще более ускоренном формате», — рассказал Бернер. По его словам, платежная система постоянно изменяет программы: часть из них прекращает действие, часть сохраняется и расширяется, как, например, льготная ставка межбанковской комиссии для малого бизнеса.