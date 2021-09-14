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Глава Visa в России объяснил решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах

Ведомости

Существующий размер межбанковских комиссий за прием карт к оплате (интерчейндж) оптимален для России и выполняет функцию баланса между участниками платежного рынка, сообщил в интервью телеканалу РБК глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

Он отметил, что межбанковское комиссии помогают перераспределять доходы между банками, которые занимаются эквайрингом, и банками-эмитентами карт. Комиссии способствуют расширению точек приема карт и увеличивают долю безналичных платежей. В России сейчас нет такой проблемы, благодаря усилиям банков карты принимают повсеместно. Бернер добавил, что сейчас стоит вопрос дальнейшего роста доли безналичных платежей и этому способствуют межбанковские комиссии, размер которых может быть чуть выше, чем на стадии расширении сети приема.

Решение изменить размер комиссии, по его словам, принимается с учетом анализа рынка. «Те изменения, которые мы произвели, нам кажутся правильными, они будут дальше стимулировать банки переводить как можно больше оборотов на безналичные платежи. Создадут возможности для увеличения программ лояльности, создадут новые предпосылки для того, чтобы рост безналичных платежей проходил в еще более ускоренном формате», — рассказал Бернер. По его словам, платежная система постоянно изменяет программы: часть из них прекращает действие, часть сохраняется и расширяется, как, например, льготная ставка межбанковской комиссии для малого бизнеса.

Бернер рассказал, что во многих странах Европы размер комиссии за эквайринг регулируется государством, поэтому комиссия ниже, чем в России. Однако это негативно сказывается на потребителях и количестве преимуществ, которые они получают. При низкой комиссии отменяются практически все программы лояльности, растет стоимость использования финансовых услуг и снижаются инвестиции в развитие безналичных платежей.

Ранее РБК со ссылкой на бюллетень, который получили российские банки, сообщил, что с 1 февраля 2022 г. Visa увеличит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов и в течение года отменит льготный тариф для крупных магазинов бытовой техники, мебели и для курьерских служб. Visa подтвердила эту информацию.

Ранее по теме: Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных