Глава Visa в России объяснил решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах
Он отметил, что межбанковское комиссии помогают перераспределять доходы между банками, которые занимаются эквайрингом, и банками-эмитентами карт. Комиссии способствуют расширению точек приема карт и увеличивают долю безналичных платежей. В России сейчас нет такой проблемы, благодаря усилиям банков карты принимают повсеместно. Бернер добавил, что сейчас стоит вопрос дальнейшего роста доли безналичных платежей и этому способствуют межбанковские комиссии, размер которых может быть чуть выше, чем на стадии расширении сети приема.
Решение изменить размер комиссии, по его словам, принимается с учетом анализа рынка. «Те изменения, которые мы произвели, нам кажутся правильными, они будут дальше стимулировать банки переводить как можно больше оборотов на безналичные платежи. Создадут возможности для увеличения программ лояльности, создадут новые предпосылки для того, чтобы рост безналичных платежей проходил в еще более ускоренном формате», — рассказал Бернер. По его словам, платежная система постоянно изменяет программы: часть из них прекращает действие, часть сохраняется и расширяется, как, например, льготная ставка межбанковской комиссии для малого бизнеса.
Бернер рассказал, что во многих странах Европы размер комиссии за эквайринг регулируется государством, поэтому комиссия ниже, чем в России. Однако это негативно сказывается на потребителях и количестве преимуществ, которые они получают. При низкой комиссии отменяются практически все программы лояльности, растет стоимость использования финансовых услуг и снижаются инвестиции в развитие безналичных платежей.
Ранее РБК со ссылкой на бюллетень, который получили российские банки, сообщил, что с 1 февраля 2022 г. Visa увеличит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов и в течение года отменит льготный тариф для крупных магазинов бытовой техники, мебели и для курьерских служб. Visa подтвердила эту информацию.